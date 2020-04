News | New York, fosse comuni per il coronavirus? No, è la sepoltura per i “non reclamati” Hanno impressionato il mondo le foto di Hart Island a New York, dove vengono sepolti da sempre i corpi “non reclamati” o di cui nessuno può permettersi comunque i funerali. Qui finiscono purtroppo sempre più vittime di Covid-19, ma l’addetta stampa del sindaco sottolinea che anche in questo caso si tratta solo di “persone non reclamate”

“Troppi morti: fosse comuni per il coronavirus a New York” recitavano questa mattina molti siti e quotidiani italiani. Stiamo parlando di Hart Island, dove da sempre vengono sepolte le persone che non sono state reclamate da parenti, da chi aveva un rapporto d’affetto col defunto o per cui comunque nessuno aveva i soldi per un funerale. Come si legge sul sito della Cnn, più di un milione di persone sono seppellite ad Hart Island. Una pratica che non è stata istituita quindi con l’arrivo del virus. Inoltre, alla Cnn l’addetta stampa del sindaco di New York, Freddi Goldstein, ha spiegato che anche nel caso di morti per coronavirus, solo i corpi di chi non è stato reclamato o per cui nessuno poteva permettersi il funerale, verranno portati lì.

Il che non rende comunque meno terribile la situazione. Soprattutto se si guardano i numeri: “Solitamente circa 25 persone vengono sepolte sull’isola ogni settimana”, ha detto Goldstein. Ma da quando il coronavirus ha iniziato a fare vittime negli Stati Uniti, 25 sarebbero le persone sepolte lì ogni giorno. E infatti decine di lavoratori sono stati assunti per scavare le fosse necessarie per far fronte al crescente numero di morti.

Gli Stati Uniti sono al momento i più colpiti al mondo dal coronavirus con 467mila casi. Lo stato più colpito è quello di New York con 161.807 contagi e un aumento di oltre 10mila nelle ultime 24 ore. Nella sola New York City i morti sono 5.150 sugli oltre 16mila americani.

Come dice Goldstein sul sito della Cnn parlando delle immagini fosse: “Queste sono persone per le quali per due settimane non siamo stati in grado di trovare qualcuno che dicesse ‘conosco quella persona, ci sono affezionato, gestirò la sepoltura’”. Solitamente a Hart Island venivano seppellite persone chi non era stato reclamato dai 30 ai 60 giorni.