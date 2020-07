News | New York, polizia “sequestra” un manifestante in un minivan | VIDEO Il video che arriva da Manhattan è diventato virale: una manifestante viene presa e caricata dalla polizia di New York su una auto non identificata

È successo martedì sera. Come riporta il Washington Post la macchina, che non era identificata, si è fermata di colpo accanto ai manifestanti. Sono scesi agenti della polizia di New York in shorts e maglietta e hanno preso una attivista portandola nel veicolo, come si vede nel video diventato virale. I manifestanti che hanno assistito alla scena l’avrebbero descritta come un “sequestro”, mentre alcuni funzionari, come la rappresentante Alexandria Ocasio-Cortez hanno condannato le azioni degli agenti e chiesto ulteriori spiegazioni al loro dipartimento.

In un tweet il dipartimento di Polizia ha confermato che la macchina non era identificata e che la ragazza arrestata era “ricercata per aver danneggiato le telecamere della polizia in cinque diversi episodi criminali attorno al City Hall Park".