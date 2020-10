News | Inter-Juve, il mistero dell'audio del Var "sparito" sul caso Pjanic | VIDEO Filippo Roma e Marco Occhipinti indagano sulla mancata espulsione dello juventino Pianjc durante Inter-Juve del 2018, un episodio molto discusso che probabilmente condizionò le sorti del campionato. Che fine hanno fatto le comunicazioni audio tra VAR ed arbitro Orsato di cui parla l'ex procuratore della FIGC Giuseppe Pecoraro? Abbiamo indagato su questa strana vicenda

Che fine ha fatto l’audio delle comunicazioni tra VAR e l'arbitro Orsato durante Inter-Juve dell’aprile 2018? Se lo sono chiesto Filippo Roma e Marco Occhipinti, che hanno indagato su uno dei più contestati episodi calcistici degli ultimi anni: il fallo da espulsione dello juventino Pjanic durante Inter-Juve dell’aprile 2018.

Siamo a tre giornate dalla fine del campionato, con la Juve in testa e il Napoli a -1. A un certo momento Pjanic entra duro su Rafinha e rischia l'espulsione, essendo già stato ammonito nel corso di quell'incontro. Al fallo l'arbitro Orsato si avvicina, cartellino in mano, ma dopo qualche secondo di attesa decide di non ammonire Pjanic per il suo intervento scomposto.

Osservando con attenzione le immagini notiamo che nei momenti immediatamente successivi al fallo, Orsato ha in mano un cartellino giallo, che però non mostra allo juventino Pjanic ma all’interista d’Ambrosio. Perché non ammonirlo immediatamente, quando l’aveva a mezzo metro, e aspettare invece tutti quei secondi di attesa per farlo? Quel cartellino era sin dall’inizio per d’Ambrosio o l’arbitro Orsato l’aveva tirato fuori per Pjanic? E durante quei 35 secondi tra il fallo e l’ammonizione, il Var ha comunicato qualcosa negli auricolari dell’arbitro Orsato?

E' la stessa domanda che si fece all’epoca la Procura federale, un dubbio al quale si aggiungono in seguito le dichiarazioni bomba di Pecoraro, ex procuratore della FIGC, a Filippo Roma rispetto a un'eventuale comunicazione via radio del VAR all'arbitro Orsato: "quel file su Inter-Juve di Orsato è sparito".

Pecoraro all'epoca chiese i file audio-video di quel match, i dialoghi tra il VAR e l’arbitro Orsato; li riceverà soltanto sei mesi dopo (e solo la parte video, non l'audio dei colloqui tra VAR e Orsato).

"La Lega disse che non l'avevano, che non c'era l'audio", ci spiega Pecoraro. L'ex procuratore racconta ancora che quella sua richiesta creò forti tensioni con il mondo arbitrale e che nessuno gli diede mai una spiegazione chiara del perché mancasse solo l’audio relativo a quell’episodio.

E poi parla di un possibile "condizionamento" degli arbitri. In che senso? "Se al Lecce non danno un rigore ma chi glielo scrive, cioè dura un giorno", riferendosi alle polemiche sui giornali. "Se un rigore non viene dato alla Juventus, all'Inter, al Milan, al Napoli, pensi la polemica che c'è per tutta la settimana... Pensa che un arbitro questo non lo sappia? Non abbiamo gli sciocchi in campo, abbiamo gente che sa muoversi... Ma sono tutte considerazioni ovvie mi sembra...".

Filippo Roma allora va a chiedere spiegazioni a Claudio Gavillucci, ex arbitro di calcio di serie A italiano che oggi allena la serie semiprofessionistica inglese e che conferma la prassi sulle registrazioni dei match di serie A: "La registrazione audio-video del VAR parte dal momento in cui c’è il calcio d’inizio". Gavillucci smentisce così quanto sostenuto dal designatore degli arbitri Rizzoli, che invece ha detto che "l'audio-registrazione dell'intera partita è una cosa che non esiste, non viene fatta".

Secondo Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri di Serie A, non ci sarebbe nessun mistero: "Non è scomparso nulla, non c’è nulla da nascondere. A Pecoraro è arrivato il video, è quello che è arrivato a tutti, nel senso le telecamere normali, le immagini normali, quella evidentemente non è una situazione da VAR".

Alla fine Rizzoli annuncia che in nome della massima trasparenza prossimamente si potranno ascoltare tutti gli audio VAR che ora invece sono segreti. Pecoraro però, raggiunto nuovamente al telefono, spiega che negli altri episodi che gli sono stati mandati, c'erano sia la traccia video che quella audio: "Ritengo che abbiano parlato, però lo ritengo io. Che cosa si siano detti, questo non lo sappiamo. La risposta più semplice è che non me l’abbiano voluto dare, perché mi danno l’audio degli altri episodi e non mi danno questo, quando a me interessava soltanto quell’episodio lì…".

Proviamo ad avvicinare lo stesso arbitro Orsato e Paolo Valeri, che era di turno al Var durante Inter-Juve, ma nessuno dei due risponde alle domande di Filippo Roma.