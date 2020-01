News | La nonna record vota a 110 anni, trionfa di nuovo l'Emilia-Romagna per longevità | VIDEO L’elettrice più anziana che ha compiuto 110 anni si trova a Lesignano in provincia di Parma. Irma Campanini si è presentata ai seggi di Corcagnano per votare alle regionali dell’Emilia-Romagna. Noi de Le Iene vi abbiamo parlato con Nadia Toffa del segreto sulla longevità italiana e di un’altra donna record residente in Romagna

Dopo aver compiuto 110 anni pochi giorni fa, Irma Campanini è l’elettrice più anziana d’Italia che si è presentata al seggio di Corcagnano per votare alle regionali dell’Emilia-Romagna, in cui ha vinto il presidente uscente Bonaccini. La signora è una delle poche donne ancora viventi che ha votato il referendum costituzionale che ha sancito la nascita della nostra Repubblica.

La nonna record è anche socia onoraria dell’Associazione Giustitalia e arriva da una famiglia numerosa, essendo la quinta di undici fratelli, come riporta un articolo della Gazzetta di Parma. E anche se Irma Campanini ha compiuto di recente gli anni, resta ancora sconosciuto il giorno di nascita: 16 o 17 gennaio.

Il segreto della sua longevità? Di certo l’ironia con la quale affronta ogni giorno della sua vita. Ci sono però anche altri segreti dell’elisir italiano della longevità dei quali vi abbiamo parlato con Nadia Toffa nel servizio che potete vedere qui sopra.

Infatti ogni domenica per la super nonna pranzare è un rito: ci si si incontra con la famiglia, si parla e si condivide il buon umore. Potremmo parlare anche di un segreto di alimentazione: Walter Longo, direttore dell’istituto di longevità a Los Angeles, ha detto infatti alla nostra Nadia: “Una giusta dieta potrebbe rivoluzionare completamente la longevità. Oggi la cattiva alimentazione provoca seri problemi di salute alle persone. E i dati sono allarmanti: un terzo della popolazione mondiale è predisposta all’obesità, mentre 1 italiano su 2 è in sovrappeso”, ha spiegato Longo.

Ad oggi, l’Italia è il paese con il maggior numero di ultracentenari in Europa. È quanto emerge dall’indagine "Cent'anni e non sentirli” condotta dall’Istat, in cui trionfa Emilia-Romagna con la persona vivente più longeva d'Italia che ha 113 anni. La stessa indagine dimostra che in dieci anni, gli ultracentenari sono passati da 11 mila a oltre 14 mila e quelli con più di 105 anni sono raddoppiati: da 472 a 1112 e la maggior parte sono donne. E fa piacere se, come nonna Irma, hanno ancora tanta voglia di partecipare alla vita pubblica.