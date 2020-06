News | Affari coi boss: chiesto il processo per la deputata Occhionero | VIDEO Ismaele La Vardera ci aveva raccontato dell’ex assistente della deputata di Italia Viva, Antonello Nicosia, che avrebbe usato il suo ruolo per andare a fare affari con i boss mafiosi al 41 bis. Ora per la deputata, accusata di falso e per altri 5 imputati, i pm della Dda di Palermo chiedono il rinvio a giudizio

Chiesto il rinvio a giudizio per 6 persone, accusate nell’ambito dell’operazione “Passepartout” di aver stretto legami d’affari con esponenti di famiglie mafiose dell’agrigentino. Tra questi c’è la deputata Giuseppina Occhionero, della cui vicenda vi avevamo raccontato nel servizio di Ismaele La Vardera, che potete rivedere qui sopra.

La parlamentare di Italia Viva, accusata di falso nell’ambito dell’indagine della Dda di Palermo, avrebbe consentito al suo ex assistente Antonello Nicosia di entrare nelle carceri dove erano detenuti al 41 bis alcuni boss mafiosi, attività che avrebbe poi permesso a Nicosia di gestire relazioni e affari proprio con alcuni di quei boss al carcere duro. I pm Francesca Dessì e Geri Ferrara hanno chiesto il rinvio a giudizio per 6 indagati, per presunti accordi tra politica e alcune famiglie mafiose di Sciacca, nell’agrigentino: l'udienza preliminare del processo è fissata per il prossimo 9 settembre.

Era stato il nostro Ismaele La Vardera a raccontarci che l’ex assistente parlamentare della Occhionero, Antonello Nicosia, approfittando del suo ruolo ufficiale, avrebbe addirittura progettato con i boss intimidazioni e omicidi. In particolare Nicosia e il boss Accursio Dimino avrebbero, durante quei colloqui in carcere, progettato estorsioni e l’omicidio di un imprenditore di Sciacca. Indagini successive hanno permesso di accertare che Nicosia in passato era stato anche condannato in via definitiva a 10 anni per traffico di stupefacenti.

Quando Ismaele La Vardera era andato a chiedere spiegazioni del ruolo di Nicosia alla deputata Ochionero, era stato aggredito a colpi di scopa dal padre della donna, che poi però si era pubblicamente scusata del gesto.