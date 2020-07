News | Omicidio Vannini, quella sera a casa Ciontoli c'erano altre due persone | VIDEO Due nuove voci sono state identificate negli audio della telefonata di Federico Ciontoli al 118: “Non lo muovi”, “è un taglio”, “spiegaglielo bene”

Altre due persone sarebbero state presenti in casa Ciontoli la notte in cui Marco Vannini, appena 20enne, morì in seguito a un colpo di arma da fuoco sparato dal padre della fidanzata Martina, Antonio Ciontoli.

Da quanto accertato finora, sembrava che in casa Ciontoli quella sera ci fossero, oltre a Marco: la fidanzata Martina, il padre di lei Antonio Ciontoli, la moglie Maria Pezzillo, l’altro figlio Federico con la sua ragazza Viola Giorgini. Ma le cose potrebbero stare diversamente. Infatti in quella casa, nella tragica notte del 17 maggio 2015 ci sarebbero state altre due persone. Le voci di due sconosciuti sono state infatti isolate grazie alla consulenza fonica sugli audio delle telefonate fatte dai Ciontoli quella sera al 118, disposta dai legali di parte civile dei genitori di Marco.

“Non lo muovi”, “è un taglio”, “spiegaglielo bene”. Sono queste le indicazioni che le voci avrebbero dato a Federico Ciontoli mentre era al telefono con il 118, in una prima chiamata ai soccorsi poi annullata.

Di questa tragedia e di tutti i suoi misteri e contraddizioni, ci siamo occupati molte volte con Giulio Golia e Francesca De Stefano in molti servizi che ritrovate raccolti in fondo all’articolo. L’8 luglio è iniziato il nuovo processo per la famiglia Ciontoli, dopo l’annullamento del precedente secondo grado stabilito dalla Cassazione nel febbraio scorso. Nel processo bis di fronte alla Corte d’Assise d’Appello del Tribunale di Roma, i Ciontoli sono accusati di omicidio volontario.

In una dichiarazione spontanea in aula, Federico Ciontoli l’8 luglio ha affermato: “per tre interminabili anni sono uscito ogni giorno da casa perseguitato dall’immagine di qualcuno che potesse venire e spararmi alla testa spinto da quello che si diceva su di me in televisione” (clicca qui per la lettera integrale).

Il processo riprenderà il 9 settembre con la deposizione di Viola Giorgini come testimone.