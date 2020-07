News | Nubifragio a Palermo: “All'improvviso è scoppiato l'inferno, non si capiva più nulla” | VIDEO A parlare a Iene.it è una cittadina palermitana che ha visto con i suoi occhi il disastro che si è abbattuto sul capoluogo siciliano: “All’inizio erano quattro gocce d’acqua, poi si è scatenato l’inferno all’improvviso. Sotto casa mia c’era un fiume d’acqua che si portava via le macchine: una cosa indescrivibile”

“All’inizio erano quattro gocce d’acqua, poi si è scatenato l’inferno all’improvviso”. A raccontare a Iene.it il violento nubifragio che ha travolto Palermo è una cittadina del capoluogo siciliano che ha vissuto in prima persona quell’ “inferno”: auto travolte dall'acqua o rimaste intrappolate nei sottopassaggi della circonvallazione allagati (come vi abbiamo raccontato qui), strade trasformate in fiumi in piena, persone costrette a mettersi in salvo abbandonando le macchine sospinte via dalla pioggia.

“E' partito tutto nel pomeriggio, quando è iniziato a piovere”, ricostruisce Olga. “All’improvviso si è scatenato l’inferno e non si capiva più nulla: sotto casa mia c’è una villetta, l’acqua si è portata via un muro esterno. Sulla strada si è formato come un fiume, ha iniziato a venire giù fango” dalle montagne che circondano Palermo. “Nella via c’erano delle macchine, ma si vedeva solo l’acqua che scorreva. A un certo punto non si sono viste più le auto, quel fiume se l’è portate via”.

E non solo le auto: “L’acqua si è portata via tutto. I contenitori della spazzatura sono andati a finire in fondo alla strada o dentro alle case. La macchina di una mia vicina di casa ha rotto un cancello ed è finita quasi dentro una villetta. E’ stato un delirio, una cosa indescrivibile”. Un’esperienza difficile da raccontare: “Non ci sono parole, magari uno vede queste scene in televisione e non riesce a spiegarsele. Poi ci si trova a viverle ed è terribile”.

Olga e la sua famiglia, per fortuna, stanno bene: “Abitiamo al secondo piano, l’acqua qui non è arrivata. Io ho una bambina, mio marito doveva uscire ma il fiume d’acqua è arrivato nel portone della casa: la paura è stata tanta”. E sfortunatamente anche i danni: “Avevamo due macchine: una è completamente da buttare, l’acqua ha sfondato il finestrino e l’ha rovinata”.

La bomba d’acqua che ha travolto Palermo, purtroppo, ha avuto conseguenze gravissime sulla città: attualmente ci sono alcuni dispersi, anche se nessuna vittima confermata a differenza di quanto emerso in un primo momento. I soccorritori stanno lavorando per rintracciare queste persone. Alcuni sottopassaggi della città sono ancora allagati e i vigili del fuoco stanno lavorando per sgomberarli dall’acqua e dalle macchine rimaste bloccate. Diverse abitazioni sono state evacuate. Il nostro Ismaele La Vardera ci sta mandando aggiornamenti sulle operazioni di salvataggio, che potete vedere qui.