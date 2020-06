News | Pantelleria, dove le donne non possono partorire | VIDEO Nina Palmieri ci racconta la situazione dell’isola dove il punto nascite, pur funzionante e operoso, viene spesso chiuso. È successo di nuovo con la pandemia: il coronavirus a Pantelleria non è arrivato, ma le donne per partorire devono però andare lo stesso a Trapani attraversando 180 chilometri di mare

Uno dei momenti più belli e importanti, il parto, può diventare un incubo nell’isola di Pantelleria. Tutto partirebbe da una mancata firma alla Regione Sicilia che impedisce alle donne di partorire nel piccolo ma operoso ospedale dell’isola da quando è scoppiata l’emergenza coronavirus, costringendole a spostarsi fino a Trapani, a 180 chilometri di distanza di mare (ovvero 6 ore di tragetto oppure aereo fino a Palermo e poi pullman), dove il Covid invece è arrivato. Già nel 2013 e nel 2016 c’è stato un balletto di aperture e riaperture del punto nascita. Ora siamo di nuovo alla chiusura.



Queste donne di Pantelleria raccontano a Nina Palmieri come a metà marzo hanno lanciato l’appello #PerIlMioPartoIoNonParto: “In quarantena ci chiedono di restare in casa e per partorire poi dobbiamo partire per andare in un ospedale dove magari ci sono casi di coronavirus?”. Già perché a Pantelleria invece il coronavirus non è arrivato.



Anche ora che l’epidemia Covid va migliorando per queste donne non è cambiato niente nonostante lo sciopero della fame del sindaco Vincenzo Campo. Così Laura, la prima mamma “in scadenza” a inizio aprile fa le valigie per Trapani con la tristezza di non poter condividere questo momento con il marito e l’altra figlia. Il 27 aprile a Trapani dà alla luce Leandro, che potrà vedere suo papà solo dopo tre settimane.



Annalù ha deciso diversamente e si organizza per il parto in casa assistita dal suo compagno. Il travaglio è infinito e dopo 13 ore è stremata: chiamano l’ospedale dell’isola. E il piccolo nasce lo stesso, nonostante le incomprensioni del sistema. Perché ora non riapriamo quel punto nascite mettendo quella firma che manca?