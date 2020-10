News | Paolo Ciavarro tradisce Clizia Incorvaia con sua sorella? Lo scherzo finisce in lacrime! | VIDEO Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono la coppia più discussa del Grande Fratello Vip dello scorso anno. Il loro amore è scoppiato nella casa più spiata d’Italia, ma lui è davvero fedele? Lo abbiamo messo alla prova con una tentatrice davvero speciale: Micol, la sorella di Clizia. Paolo alle strette arriverà alle lacrime temendo di vedere distrutto l’amore della sua vita. Un vero incubo o uno scherzo de Le Iene con lo zampino di Nicolò De Devitiis?

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono la coppia più chiacchierata del Grande Fratello Vip dell’anno scorso. Lei ha 40 anni, lui invece 29. Per vedere se è vero amore, nonostante la differenza d’età, creiamo un triangolo con la sorella di lei che ha 27 anni e vestirà i panni della tentatrice.

Micol scrive una lettera a Paolo per dichiarargli che prova qualcosa: “Dal primo istante in cui ti ho visto è incominciato il mio sogno che si trasformava in incubo ogni volta che ti vedevo accanto a lei. Vorrei solo sapere se anche tu provi qualcosa per me”. Lui in difficoltà e in imbarazzo le dice di non essersi accorto di nulla. “Mia sorella ha 40 anni, pensavo ti interessasse qualcosa di più giovane oppure che potessi soddisfare anche me...”, dice Micol mettendolo ancora più in crisi.

Dopo questa rivelazione choc, Micol non perde le speranze. Inizia a tempestarlo di messaggi hot, ma lui non ne vuole sapere e inizia a minacciarla di dire tutto alla sorella. A questo punto è il momento di passare alla fase 2 e coinvolgiamo come nostra complice proprio lei, Clizia! Trova una parte della lettera d’amore e mette alle strette il suo Paolo. Ma non ne vuole sapere di credere alla sua versione ma solo a quella di Micol.

E ora che cosa farà lui? Si terrà la sorella-milf? O sceglierà la giovane tentatrice? Oppure le tiene entrambe? Una scelta davvero difficile che arriverà a prendere con le lacrime agli occhi e i fotografi sotto casa per avere lo scoop! Ma tra loro c’è anche il nostro Nicolò De Devtiis!