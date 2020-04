News | La piccola Elisa, malata di leucemia, non ce l'ha fatta Avevamo conosciuto la battaglia di questa bimba di 5 anni attraverso il commovente appello de papà, che aveva chiesto a tutti, attraverso Le Iene, di verificare la compatibilità del proprio midollo per un eventuale trapianto alla bambina. È passato meno di un anno da quell’appello: oggi la piccola Elisa è morta

“Elisa, il nostro cucciolo ci ha lasciati soli... è morta...e io e Sabina con lei..”. Le parole strazianti affidate a Facebook pochi minuti fa sono di Fabio Pardini, il papà che avevamo conosciuto con il video-appello a Le Iene che potete rivedere qui sopra.

Un appello per chiedere a tutti gli italiani di recarsi in un centro trasfusionale dell’Admo, l’Associazione dei donatori di midollo osseo, per verificare la compatibilità con quello di sua figlia Elisa, 5 anni, da tre malata di leucemia mielomonocitica infantile.

Un appello arrivato dopo che, a seguito di un primo trapianto, quel terribile male era tornato a bussare alla sua porta. È passato poco meno di un anno da quell’appello, al quale avevano risposto in tantissimi. Ora la piccola Elisa non c’è più e Le Iene si stringono alla sua famiglia e a quella di chi combatte queste durissime battaglie. Riposa in pace, piccola Elisa.