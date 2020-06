Schiaffeggia due migranti: poliziotto sollevato dall'incarico | VIDEO

dalle vostre segnalazioni

“Anch’io ho scelto: di accettare la mia esistenza per quella che è, in mezzo a questi dolori pazzeschi” ci dice Cinzia Occhino al telefono. Malata di sclerosi multipla come Davide Trentini ci ha contattato dopo il servizio di martedì scorso di Giulio Golia sul fine vita e sulla decisione di Davide di andare a morire in Svizzera