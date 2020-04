News | Precisazione sul servizio andato in onda il 21 aprile

Nel servizio andato in onda martedì 21 aprile, intitolato “Le mascherine, il viceministro e sua moglie: chi dice la verità?”, è stata pubblicata la foto della senatrice Gabriella Di Girolamo, erroneamente indicandola come la moglie del vice ministro Silleri. La senatrice, mai nominata per altro durante il servizio, non ha nulla a che vedere con la vicenda trattata.