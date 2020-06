News | I prestiti e quelle assicurazioni che paghiamo senza saperlo | VIDEO Quando chiedete un prestito, o un finanziamento, ci sono da firmare contratti lunghi e con clausole su clausole: ma non tutti li leggono. A volte però in mezzo ai quei fogli ci sono anche delle polizze assicurative. Ci spiega tutto Luigi Pelazza domani, martedì 2 giugno a Le Iene dalle 21.10 su Italia1

Vi è mai capitato di chiedere un prestito o un finanziamento? Ci sono da firmare contratti molto lunghi, con clausole su clausole che non tutti leggono. E a volte capita che in mezzo ai quei fogli ci siano anche cose che non c'entrano con il prestito, come per esempio delle polizze assicurative. Di questo parliamo con Luigi Pelazza, ovvero dei metodi con cui a volte durante i contratti di vengono stipulate queste costose polizze.

Una dipendente di un call center racconta alla Iena: “Da due mesi a questa parte la compagnia manda a casa dei clienti delle lettere con cui lo avvisa di avere delle polizze infortuni. Il cliente da lì si accorge di avere una polizza che non ha mai richiesto”. C’è però un contratto che il cliente ha firmato: “Quando hanno chiesto un finanziamento hanno firmato anche la polizza senza esserne informati: questo è quello che dicono i clienti quando chiamano”.

L’assicurazione però ha l’obbligo, una volta all’anno, di informare il cliente di quali polizze abbia inviando una lettera. E lì le persone scoprono di pagare qualcosa che non sapevano nemmeno di avere. Come funziona questo strano meccanismo? Ce lo spiega di Luigi Pelazza a Le Iene domani, martedì 2 giugno dalle 21.10 su Italia1.