News | Dalla Puglia un premio a Potito, il “Greta Thunberg” italiano | VIDEO Avevamo conosciuto il 12enne foggiano in occasione di una sua protesta solitaria contro chi avvelena l’ambiente, sull’onda della battaglia ecologista di Greta Thunberg. Il ragazzino, che avevamo fatto diventare iena per un giorno intervistando il ministro dell’ambiente Costa, ha ricevuto un premio dalla sua Regione

“Questo premio per me è molto importante e quindi vorrei dedicarlo a tutti i ragazzi che con coraggio e partecipazione manifestano per il clima”.

Potito, il 12enne foggiano definito il “Greta Thunberg italiano”, ha ricevuto dalle mani del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano il premio “Radice di Puglia”, per la sua battaglia in difesa dell’ambiente.

Emiliano, dopo avergli consegnato il riconoscimento alla Fiera del Levante di Bari, ha detto: “Potito ha ricevuto questo premio dalla Puglia intera, non solo dal Presidente, per la sua determinazione”.

Una determinazione di cui vi abbiamo raccontato sin da quando ve lo abbiamo mostrato nel video in cui attua una protesta solitaria nel suo comune, Stornarella, per sensibilizzare i grandi e le autorità sulla lotta in difesa dell’ambiente.

Avevamo deciso allora di farlo diventare iena per un giorno, e di mandarlo ad intervistare il ministro dell’Ambiente Costa (lo potete rivedere nel servizio qui sopra).

Insieme avevano parlato di abbattimento della plastica, di lampadine a basso consumo energetico e di aerei che inquinano troppo. “L’uso degli imballaggi di plastica è una cattiva abitudine che paga il consumatore. Noi finanziamo chi produce meno”, ha spiegato il ministro Costa. Potito gli chiede anche se viaggia (e inquina con l’aereo) e lui risponde così: “Spesso devo raggiungere località lontani. Compensiamo piantando nuovi alberi”.

Una frase, in particolare, ci aveva colpito del ragazzino, che era anche stato visitato a scuola dal sottosegretario all’Istruzione: “Non mi aspettavo che a qualcuno interessasse la mia protesta. La Terra è come una mamma: non si è mai visto che un bambino avveleni sua madre”.