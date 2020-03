News | Quarantena League, segui il campionato online de Le Iene con i più grandi calciatori Abbiamo chiamato i più grandi giocatori per il primo torneo di calcio online de Le Iene! Prima regola per giocare: restare in casa. Si sfideranno in pantofole dai loro salotti e tutti voi potrete seguirli in diretta sul sito Iene.it e sui nostri social

Si chiama “Quarantena League”, il primo torneo di calcio organizzato da Le Iene, dove nessuno, sia per giocarlo che per vederlo, dovrà uscire di casa, perché la prima regola è osservare le misure del governo per evitare altri contagi da coronavirus.

Al nostro campionato che inizierà giovedì 19 marzo siete tutti invitati. Ci saranno tanti campioni del calcio italiano che si sfidano dal divano di casa, giocando a “Fifa2020”, in diretta su iene.it e sui canali Instagram e Facebook de Le Iene.

Mario Balotelli, Marco Materazzi, Fabio e Paolo Cannavaro, Ciro Immobile, Andrea Pirlo, Ciro Ferrara, Massimo Oddo, Sandro Tonali, Bernardo Corradi, Luca Pellegrini, Enock Balotelli, Lyanco, Cristian Zaccardo, Davide Zappacosta, Armando Izzo, Andrea Petagna, Alessio Cerci, Enrico Brignola, Sebastiano Esposito, Adjapong, Javier Pastore, sono solo alcuni dei calciatori che hanno deciso di scendere in campo in pantofole e joystick.

Le partite avranno il commento tecnico di Pierluigi Pardo e quello un po’ “meno tecnico” della Gialappa’s Band, da giovedì 19 marzo alle ore 12, fino alla finalissima di lunedì 23 marzo. Prima di scendere in campo, sorteggeremo gli accoppiamenti per i primi incontri in collegamento con casa Marcuzzi e casa Savino. Non perdeteveli su Iene.it e sui nostri social, mercoledì 18 marzo dalle ore 14 rigorosamente dai loro salotti!

Alle 17.45 di oggi, Alessia e Nicola in diretta sui loro profili Instagram vi spiegheranno tutto della nostra Quarantena League.

Dopo il nostro video in tutti i dialetti d’Italia per dire #iorestoacasa, questo è il modo de Le Iene per portare un sorriso e un po’ di compagnia nelle case degli italiani che stanno vivendo in quarantena questo momento così difficile. Anche per questa iniziativa aggiungiamo un hashtag ufficiale: #quarantenaleague.

Inoltre vi ricordiamo che insieme a Cesvi abbiamo avviato una raccolta fondi a favore dell’Ospedale di Bergamo che oggi più che mai ha bisogno dell’aiuto (anche piccolo) di tutti noi. Clicca qui per donare.