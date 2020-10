News | Il nostro quiz per raccontare l'importanza di indossare la mascherina Le Iene vi sfidano su Instagram con il quiz: “Quanto conosci Le Iene?”. L’iniziativa in collaborazione con l’azienda Thd vuole sensibilizzare riguardo l’importanza di indossare le mascherine monouso per contrastare il Covid

Speravamo che l’estate chiudesse il coronavirus nel cassetto dei ricordi, invece i dati ci dicono che l’emergenza non è ancora passata. Dobbiamo essere cauti per scongiurare un nuovo lockdown che ci metterebbe tutti a dura prova.

Le linee guida del ministero della Salute per difenderci dal coronavirus raccomandano l’uso delle mascherine. “È obbligatorio avere sempre con sé le mascherine. Queste dovranno essere indossate nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi”.

Il messaggio è chiaro e la posta in gioco è alta. Per questo Le Iene in collaborazione con Thd hanno proposto un gioco su Instagram per sensibilizzare riguardo l’importanza di indossare le mascherine.

Da oggi per due settimane, nelle storie Instagram metteremo alla prova la vostra conoscenza de Le Iene. Ogni giorno un nuovo quiz dove vi si chiederà di indovinare qual è la Iena nascosta dietro la maschera.

Vi aspettiamo sulla pagina Instagram de Le Iene per giocare con noi!