Regione Lombardia: appaltati vaccini antinfluenzali non registrati all'Aifa

La Regione Lombardia ha appaltato vaccini antinfluenzali con procedura d’urgenza e senza registrazione da parte dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco.

Gaetano Pecoraro, nel servizio in onda martedì a Le Iene su Italia 1, ci mostrerà in esclusiva la documentazione di queste gare d’appalto, che non solo racconterebbero di vaccini comprati a prezzi fuori mercato, ma addirittura dell’aggiudicazione di un altro lotto di vaccini, con dosi non ancora registrati all’Aifa.

Qualche giorno fa era emersa la notizia che Regione Lombardia aveva acquistato 400mila dosi di vaccino antinfluenzale - sempre tramite lo stesso bando - indetto dall'agenzia per gli acquisti regionale Aria, da un’azienda che non aveva il “bollino” anti-corruzione richiesto da Anac (l’Agenzia nazionale anti-corruzione).

Ora Gaetano Pecoraro ha scoperto che sempre all'interno della stessa gara, aggiudicata con “procedura negoziata d’urgenza”, per la fornitura di 100mila dosi, per un importo di 1,19 milioni di euro, è stata vinta da un'azienda, la Life’On, non registrata all'Aifa. E anche questi vaccini non sono registrati nell'elenco dell’Agenzia del farmaco e quindi non possono essere somministrati in Italia. La notizia è stata confermata dalla stessa Aifa.

Intanto la Procura di Milano su questa vicenda ha appena aperto un’indagine conoscitiva, che al momento non avrebbe alcuna ipotesi di reato né indagati.

