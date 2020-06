News | Francesco, rider a New York nel mezzo delle proteste | VIDEO Con la sua bici Francesco gira tutta New York facendo consegne a domicilio. Ma con le tensioni che stanno attraversando gli Stati Uniti, capita di imbattersi in proteste e manifestazioni molto accese

“A New York la bici è il mezzo migliore che tu possa avere”. Sembra vivere in simbiosi con la sua bici Francesco Vagliasindi (su Instagram @francesco_vagliasindi), 20 anni, studente italiano a New York e rider per un’app americana di food delivery. “Quando è scoppiata la pandemia ho perso il mio vecchio lavoro”, racconta a Iene.it: Aspettando Le Iene con Giulia Innocenzi. “Facevo marketing e public relations per una start up che vende caffè. Ma quando ha chiuso tutto ho dovuto smettere e così mi serviva un lavoretto per continuare a pagarmi l’affitto, che qui è molto caro”. Così Francesco non perde tempo e decide di iniziare con le consegne a domicilio. “Gli americani ordinerebbero di tutto!”, ride.

Questo giovane rider vive a New York da due anni e quando è scoppiata la pandemia non ci ha pensato due volte: “Ho deciso di restare qui, è interessante vivere la città in questo momento particolare”. Tutto il giorno gira per le strade con la sua bici e il lavoro da rider non sembra pesargli troppo. “Non c’è niente di più bello che girare al tramonto per New York in bici. E ti pagano pure!”.

In sella alla sua bici ci mostra tutta la città di New York in questo periodo particolare. Non solo perché ci sono poche persone in giro per via del lockdown, ma anche perché capita di imbattersi in manifestazioni e proteste molto accese, come ci mostra Francesco. La rabbia sta infatti attraversando gli Stati Uniti da quando, una settimana fa, è stato ucciso a Minneapolis George Floyd, afroamericano morto soffocato dal ginocchio di un poliziotto, Derek Chauvin, durante un arresto. Le manifestazioni sono scoppiate in tutto il paese e sono stati dati alle fiamme mezzi della polizia, distrutte vetrine e saccheggiati negozi. Proprio come mostrano i video che ci ha mandato Francesco, che mentre tornava a casa verso le 23 si trova davanti a una scena “da guerriglia urbana”.