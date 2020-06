Rifiuti e usura: gli affari illegali del campo rom nel centro di Roma?

Filippo Roma raccoglie le durissime accuse di Mauro Zàrate, per 3 anni alla Lazio di Lotito e del suo procuratore Luis Ruzzi. “Tredici milioni del suo ingaggio il Presidente ce li fece avere da una società londinese, per non pagare le tasse”. Fu evasione e frode fiscale? Cosa risponde il presidente Lotito?