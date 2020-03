News | Salvatore, l'ex ladro che ha cambiato vita e continua a sorridere e lavorare | VIDEO Salvatore, l’ex ladro finito su tutti i giornali per aver rubato a un turista, continua a sorridere e lavorare nella stessa impresa di pulizie a Milano. Con Fabio Agnello vi abbiamo raccontato la sua storia tra voglia di cambiare vita e i dentisti che gli hanno regalato un nuovo sorriso

Dopo aver cambiato vita, Salvatore ha trovato un lavoro e… sorride! Oggi vive sereno la seconda opportunità che la vita gli ha concesso: “Lavoro nella stessa ditta di pulizie a Milano e mi reputo un ragazzo fortunato”, dice Salvatore, l’ex ladro che ha cambiato a 360 gradi la sua vita. E ci manda pure un selfie immortalando la sua felicità!

Noi de Le Iene l’abbiamo conosciuto con Fabio Agnello nel servizio che potete vedere cliccando qua. E dopo il nostro intervento, sono stati in tantissimi ad aiutare Salvatore. Tra cui il dentista Danilo Antonio Fedele assieme al collega Stefano Manazza, che hanno deciso di occuparsi gratuitamente dei denti di Salvatore, molto rovinati e trascurati. Per aiutare questo ragazzo dal passato difficile, Danilo e il suo staff investono non solo soldi, ma tempo ed energia come potete vedere nel servizio di sopra. Periodicamente, Salvatore va a San Donato Milanese, dove viene ospitato dallo studio Manazza. E Danilo, fierissimo di lui, dice che il ragazzo oramai “è diventato un soldatino dello spazzolino”.

Sono passati oramai due anni da quando abbiamo conosciuto Salvatore. In questi giorni l’abbiamo contattato per capire come stesse. E le notizie sono sempre migliori: è un lavoratore responsabile e svolge il suo mestiere nella stessa ditta di pulizie di prima, tanto che ci chiede: “Possiamo sentirci dopo perché ora sono a lavoro e non vorrei assentare”. Ottimo, Salvatore!

Fabio Agnello lo aveva incontrato dopo che il suo nome era finito su tutti i giornali e siti dopo che era stato arrestato mentre rubava 70 euro a una turista. Quando la Iena è andata a parlare con lui, Salvatore ci ha raccontato di non aver avuto una vita facile. “Mio padre è morto quando avevo sei anni, non ho mai avuto una guida o qualcuno che credesse in me”. Ma dopo il nostro servizio ha deciso di cambiare vita: “Non ne voglio più sapere di rubare. Voglio essere un padre dignitoso, voglio che i miei figli abbiano un’infanzia felice, quella che io non ho mai avuto”.

E di tutta questa storia, Salvatore ha un consiglio: “Se volete veramente cambiare vita, piano piano ce la potete fare”.