News | Sandra Milo incatenata, i consigli della Iena e l'incontro con Conte | VIDEO La famosissima attrice aveva già iniziato uno sciopero della fame per i diritti dei lavoratori autonomi e dello spettacolo, interrotto dopo una chiamata del premier. Ma poi più nulla: allora il nostro Alessandro Di Sarno è intervenuto con i suoi consigli per farsi ascoltare! Non perdetevi com’è andata, martedì 2 giugno a Le Iene su Italia1 dalle 21.10

Sandra Milo, 87 anni, e una forza ancora invidiabile per manifestare a difesa dei diritti dei lavoratori autonomi e dello spettacolo: nei giorni scorsi la famosissima attrice aveva iniziato uno sciopero della fame per attirare l’attenzione su questi temi, interrotto dopo una telefonata del premier Conte. Ma, dopo quella telefonata, più nulla.

E allora il nostro Alessandro Di Sarno si è proposto come consulente per le proteste, e ha offerta a Sandra un catalogo su come farlo nel modo più efficiente possibile. E la scelta dell’attrice è ricaduta sull’incatenamento… il risultato? Finalmente il premier Conte l’ha incontrata! Con lei c’era anche Juri Carnevali, albergatore e membro della delegazione autonomi e partite Iva.

Volete sapere come siamo riusciti a organizzare tutto, com’è andato l’incontro con Giuseppe Conte e cosa è successo dopo? Non perdetevi il servizio di Alessandro Di Sarno martedì dalle 21.10 su Italia1.