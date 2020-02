News | Le Sardine citofonano ai politici italiani | VIDEO Mattia Santori, uno dei leader del movimento delle Sardine alla prova de Le Iene: gli abbiamo fatto suonare ai citofoni di tutta la politica italiana! Vi ricorda qualcuno? Non perdetevi l’intervista giovedì dalle 21.20 su Italia1, nella prima puntata della nuova stagione de Le Iene

“Scusi, lei è quello che doveva vincere e stravincere in Emilia-Romagna e poi ha perso di 8 punti?”, non le manda a dire Mattia Santori a Matteo Salvini.



Il giovane leader del movimento delle Sardine si è sottoposto alla nostra intervista. E noi lo abbiamo anche fatto parlare al citofono con tutti i principali politici italiani. Ve lo ricordate Salvini che citofona al presunto spacciatore, vero? Le Sardine hanno suonato non solo al leader della Lega, ma anche a Grillo, Conte, Zingaretti, Meloni, Renzi e Mattarella.



Non perdetevi tutto quello che ci ha detto Mattia Santori giovedì dalle 21.20 su Italia1, nella prima puntata della nuova stagione de Le Iene.