News | Mattia Santori: “Le Sardine? Non saranno partito”. Poi citofona a Salvini | VIDEO Si definisce “uno dei portavoce” delle Sardine, ci dice di aver speso un sacco di soldi per il movimento e di non averci guadagnato niente. Ecco cosa ci ha detto Mattia Santori, uno dei volti nuovi di questo periodo. Che abbiamo messo poi al citofono con i politici italiani!

“Un sacco di soldi spesi, perso tantissimo sonno e guadagnato zero”. È questo il bilancio di tre mesi di Sardine fatto da Mattia Santori, che si definisce “uno dei portavoce” del movimento sceso in piazza contro Salvini nelle ultime settimane. Dopo la sfida delle piazze noi lo abbiamo sottoposto a qualcosa di molto più difficile: la nostra intervista!

Chi è Mattia Santori? “Ho 32 anni, laureato in Scienze politiche ed Economia, faccio il ricercatore e istruttore sportivo”. Ma da quando sei Sardina hai mollato un po’ il lavoro? “Eh, ho dovuto prendermi delle assenze”. Fidanzato da 3 anni e mezzo, convive con la dolce metà: “Ma adesso le dedico meno tempo di quello che vorrebbe”.

Passiamo però alle cose più importanti: quanto avete contribuito alla vittoria di Bonaccini da 0 a 10? “Sincero, 7”. Niente indicazioni di voto alle prossime regionali, anche se il governatore De Luca non sembra proprio andargli a genio… una certezza comunque ce la dà: alle prossime elezioni non ci sarà un partito delle Sardine. “Prima di questa esperienza avrei fatto il deputato, adesso dopo questi mesi dico di no”. Ce n’è anche un’altra di certezza, magari meno consolante: “A un certo punto le Sardine si spaccheranno”.

“La foto con Benetton non è la più azzeccata della mia vita”, ci confessa. “Non la rifarei”. E dopo tutte le polemiche che ha suscitato, non abbiamo dubbi al riguardo. Il 16 febbraio c’è la manifestazione a Roma: “Speriamo di essere diecimila”. Siamo quasi alla fine, ma manca ancora la parte più importante della nostra intervista: mettiamo Mattia davanti a un citofono con i nomi dei politici. Vi ricorda qualcosa? Ad ogni modo, se volete sapere che cosa ha detto a Salvini, Conte, Zingaretti e tutti gli altri, guardate il video qui sopra!