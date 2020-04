News | Sassari, picchiati dalla municipale? Il Comune: documenti rifiutati e resistenza | VIDEO Una coppia di sassaresi filma dalle finestre una scena che sta facendo il giro del web: un uomo e una donna, forse scesi per buttare l’immondizia, accerchiati da 4-5 agenti di polizia municipale, con i quali sarebbe iniziata una colluttazione. Il Comune: si sono rifiutati di mostrare i documenti, sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale

“Guarda lo stanno picchiando, ora faccio un video. Chiama la Polizia!”. A parlare sono un uomo e una donna che dalla finestra assistono alla scena che potete vedere nel filmato qui sopra. Un video che sta facendo il giro del web e che a quanto riportato dalla stampa locale mostrerebbe un presunto pestaggio a opera di alcuni agenti della Polizia Locale (qui potete vedere solo ovviamente solo una parte di quanto accaduto).

Siamo a Sassari e le poche informazioni, oltre a quanto riportato da testate web locali, provengono dalla versione della coppia che sta filmando. A essere circondati da 4-5 agenti di almeno tre pattuglie di polizia locale sarebbero un uomo e una donna: quest’ultima, a quanto riferito, sarebbe scesa in strada per buttare l’immondizia fuori orario consentito. La donna, secondo la stampa locale, si sarebbe rifiutata di fornire i documenti e in suo aiuto sarebbe poi arrivato il compagno.

Il Comune di Sassari fa sapere che i due, denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, si sarebbero appunto rifiutati di essere identificati.

Il video mostra una parte di quanto successo: fasi concitate con gli agenti che cercano di avvicinare i due e le urla dell’uomo, che a un certo punto si sente dire: “State vedendo? Mi ha dato un cazzotto”. I due cittadini che riprendono decidono di chiamare le forze dell’ordine. “Stanno picchiando un uomo, ci sono quattro pattuglie. Sono preoccupata perché c’è una signora e hanno preso a calci anche la signora...”, dice la donna al telefono.

La scena, ripresa da lontano e dall’alto, è confusa, ma a un certo punto sembra che un agente strattoni l’uomo fino a farlo a cadere, prima di fermare la donna e di farla salire a bordo di una delle pattuglie.