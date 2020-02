News | Lo scherzo a Leonardo Bonucci, difensore anti fantasmi! | VIDEO Abbiamo fatto credere al difensore della Juventus e della nazionale italiana Leonardo Bonucci che la sua casa nuova di zecca è infestata da un fantasma (che prova si innamora pure di sua moglie). Riuscirà a liberarsene? Scopritelo nello scherzo di Sebastian Gazzarrini

Da anni difende l’area della Juventus e della nazionale. Ce la farà a fronteggiare anche l’attacco di un fantasma alla sua nuova casa? A mettere alla prova Leonardo Bonucci ci ha pensato a Sebastian Gazzarrini con questo scherzo. Complice: la moglie Martina.

I coniugi Bonucci hanno appena comprato una nuova casa in un antico edificio nel centro di Torino. Ed è proprio qui che entriamo in gioco noi, o meglio, il “fantasma cavaliere”.

Una mattina Martina comunica a Bonucci che l’architetto, che sta ristrutturando la loro nuova casa prima del loro trasloco, di notte ha avvertito strani rumori e che vorrebbe monitorare la cosa.

Due giorni dopo si ritrovano tutti a un appuntamento. Argomento principale? Ovviamente gli insoliti rumori notturni. “Una volta ho proprio sentito i rumori bene… ma non c’era nessuno!”, dice l’architetto sconcertato.

Ma non c’è da preoccuparsi, dice, ha già chiamato i ghostbuster: “Vengono con degli strumenti che mettono lì di notte e li lasciano anche un mese se serve”. Non resta che andare tutti insieme a controllare l’appartamento. Bonucci non sembra affatto stranito dalla loro presenza. D’altronde, dice, non è la prima volta che ha a che fare con dei fantasmi: “Mi è già successo in una casa simile a questa, sentivamo una presenza…”. Ma non c’è tempo da perdere, Bonucci e moglie iniziano a girare per casa con dei dispositivi che dovrebbero rilevare la presenza del fantasma.

Passano attraverso il salone e una cappella che hanno all’interno della casa: dei fantasmi nemmeno l’ombra. Leonardo però è sicuro che la casa sia infestata: “Qui ci possono stare, c’è tanta storia, nella cappella ci sono gli affreschi con gli angeli che su di loro attirano qualcosa”. Proprio in questo momento uno degli apparecchi “cerca fantasma” si illumina. Seguendo il segnale, il gruppo si sposta in un’altra stanza con un rilevatore ancora più potente: è il momento di cercare un contatto.

“Ti diamo fastidio? Sei contento che veniamo in questa casa?”. Lasciato solo con la Moglie, Leonardo cerca di parlare e avere risposte dal fantasma, che però non si fa più sentire. Bisogna tornare di notte, per dare il tempo ai rivelatori di registrare possibili rumori o interferenze.

“Abbiamo registrato un audio particolare….” dice un ghostbuster a Bonucci la mattina dopo. Al calciatore “sembrano voci di ragazzine”: in realtà sono solo tre simpatici tenori che cantano “Noi tifiam la Fiorentina, Juve merda”.

Bonucci ritenta il contatto: “Vuoi parlare con me? Sono qui che ti ascolto… sento le campane ma non riesco a capire”. Nessuna risposta, solo piccoli rumori non identificati.

“Abbiamo sentito delle campanelline suonare, non si capisce se dalla cappella o dal tunnel di là”, racconta il calciatore alla moglie prima di andare a dormire. “Di sicuro c’è qualcosa… qualcosa dal passato”.

Bonucci si sveglia con una chiamata dal ghostbuster: “Il fantasma non è più lì, per qualche motivo segue tua moglie e si è spostato probabilmente nella casa in cui siete ora”. Ma non c’è problema: “Basta mettere delle telecamere in casa e capire cosa accade”.

Detto fatto la casa viene cablata. “Io adesso sto 10 giorni fuori”, dice Bonucci. Noi ne approfittiamo per registrare delle immagini del “fantasma” che in montaggio abbiamo reso semi trasparente facendo diventare la sua apparizione inspiegabile, ma credibile

Oltre tutto, il fantasma è pure un romanticone alla Ghost e si è innamorato di Lady Bonucci. Le scene che prepariamo per il marito sono quelle del fantasma che si mette accanto alla moglie mentre guarda un film, mentre dorme, mentre si muove per la casa.

Leonardo torna a casa, con un carico di buone notizie: tre vittorie e il nuovo contratto con la Juventus. L’acchiappafantasmi rovina subito tutto sulla porta: “Quello che vedrete mi ha sconvolto abbastanza, anche perché le telecamere normali non possono riprendere quello che abbiamo ripreso”.



Si siedono tutti sul divano a guardare i filmati. Bonucci vede finalmente il fantasma. “Ha un cappello! È lì dietro!”, grida. La moglie gli fa notare anche dei movimenti strani all’interno della casa. In particolare, c’è un dettaglio: una cornice è stata spostata nella realtà proprio come si vede fare nel video (dentro c’è ovviamente una foto della coppia, che irrita il fantasma geloso).

Ultimo video: il fantasma questa volta nasconde un biglietto in un vaso, Bonucci non ci pensa due volte e va a cercarlo.

“Martina ama solo me. Hai un’ora per fare le valigie e lasciare città. Torino è solo Granata”. Questa volta ci siamo spinti un po’ troppo in là e a questa Bonucci non ci casca: “Ma questo è uno scherzo dai! Dove sono quelli de Le Iene?”.