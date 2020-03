News | Scherzo: Elena Santarelli e quei soldi spariti per una donna | VIDEO La showgirl italiana Elena Santarelli è in panico. Stefano Corti e Alessandro Onnis le hanno fatto uno scherzo terribile con la complicità di Simone, il segretario dell’associazione Heal, di cui l’attrice è madrina. Se il suo segretario, la persona di cui si fida di più, perdesse la testa per una donna e rubasse i soldi dell’associazione, Elena come la prenderebbe?

La showgirl italiana, nell’ultimo periodo ha passato un periodo molto difficile per una malattia di suo figlio. E da questa esperienza finita per fortuna bene è nata l’associazione Heal che incoraggia la ricerca nell’ambito oncologico. Simone è il segretario di quest’associazione, sarà anche il nostro complice di questo scherzo cattivissimo di Stefano Corti e Alessandro Onnis.

Facciamo incontrare la Santarelli con Gabriele, un amico e giornalista. La showgirl chiede subito: “Che cos’è successo? Mi ha messo Bernardo le corna?”. Tranquilla Elena, la cosa non riguarda tuo marito, l’ex calciatore Corradi, ma l’associazione.

La showgirl è palesemente preoccupata e per toglierle un po’ di dubbi, il suo amico le fa vedere dei messaggi di Giorgia Venturini, l’atra nostra complice che gli confessa di essere corteggiata dal segretario di Heal, ovvero Simone, tra regali da migliaia di euro e messaggi da vero innamorato. Elena è scioccata, e tormentata dal sospetto che Simone avrebbe potuto usare per questo i soldi dell’associazione.

“Gli sarà scoreggiato il cervello per un pelo di figa”, dice Elena dopo aver scoperto l’identità di quella fiamma segreta. Dice al suo amico di chiamarla, la showgirl vuole capire se hanno “scopato o meno”.

Sesso o non sesso, il problema è soprattutto: i soldi sono dell’associazione o no? Al solo pensiero, Elena sta male. E continua con un classico popolare: “Gli uomini sono tutti uguali, per un pelo di figa mandano a fanculo la famiglia”.

Intanto arriva la conferma a Bernardo che riceve una foto dove fa vedere il suo affidabile segretario in compagnia della sua amante, Giorgia Venturini. Elena, la nostra vittima dello scherzo, scoppia a piangere e non ci crede a quello che vede.

A peggiorare le cose è l’arrivo dell’estratto conto bancario dell’associazione. Stefano Corti e Alessandro Onnis l’hanno “falsificato” inserendo un bonifico di 160mila euro a favore di DB Invest. E il procuratore di DB è proprio Simone, il segretario di Heal.



Elena prova a chiamarlo ma non risponde: “Io ci vado dov’è lui”. Il marito cerca di fermarla dicendole: “E se non esce?”. La Santarelli non molla: “Non mi interessa, anche se è da qualche parte a trombare, io l’aspetto”. A questo punto, Gabriele manda la posizione dei piccioncini ed Elena si avvia alla velocità della luce.

Si confermano le spese folli per conquistare la Venturini: un intero ristorante per due persone con tanto di presenza esclusiva della cantante Bianca Atzei. La situazione sembra totalmente fuori controllo e Simone sta svuotando tutto il conto corrente dell’associazione. O almeno, le abbiamo fatto credere così! Con altri 25mila euro rubati dall’associazione.



La Santarelli è sotto shock. Ed ecco che arriva la “colpevole” di tutto, Giorgia Venturini. Tra le ragazze scoppia una guerra, ma l’opinionista di Tiki Taka si difende: “Elena, noi ci stiamo innamorando”.

La Santarelli è scandalizzata e pretende che la Venturini rompa con Simone: “Tu devi chiudere questa storia”. E rincara: “Ringrazia che non ti do due pizze”. Ma la nostra complice non si muove e preme un altro tasto dolente: “Mi ha regalato anche un Audemars Piguet”. Altri 70mila euro dell’associazione per un orologio…

Lo scontro sta prendendo una brutta piega: “Io ti prendo dai cappelli e ti porto in ospedale Giorgia”. Forse è il momento di farle vedere il regalo che abbiamo preparato tutti noi per Elena: sono Stefano Corti e Alessandro Onnis con lo scherzo de Le Iene!