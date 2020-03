Lo scherzo a Eva Grimaldi: la moglie e quelle strane suore… | VIDEO

anticipazione

Alessandro De Giuseppe, nel servizio in onda giovedì sera a Le Iene dalle 21.20, indaga su presunti finanziamenti per il terremoto dell’Emilia del 2012 ottenuti per ricostruire edifici già danneggiati molto tempo prima del sisma. “Stimiamo un miliardo di euro di soldi non dovuti”, spiegano dal Comitato verifica ricostruzione