News | Lo scherzo a Fernanda Lessa: il marito è un killer dei servizi segreti? | VIDEO Da sempre appassionata di film di spionaggio e polizieschi, abbiamo catapultato Fernanda Lessa in un thriller dal vivo, Lei è la protagonista inconsapevole, suo marito un assassino e il nostro Alessandro Di Sarno la vittima che si presenta a casa sua nel cuore della notte con una pallottola nel petto

Il marito di Fernanda Lessa ha ucciso e nascosto un uomo nel bagagliaio della sua auto? La bellissima modella brasiliana, dj e protagonista dell’ultimo Grande Fratello Vip si è trovata protagonista anche del nostro scherzo-thriller.

“È infognata di serie di spionaggio e polizieschi”, ci dice il marito. Serie tv che hanno tenuto compagnia a molti in questa quarantena, con traffici d’armi, rapimenti, drammi personali e omicidi. Così con Alessandro di Sarno vogliamo farle rivivere queste situazioni di persona! “Lei è cresciuta a Rio in una delle città più pericolose al mondo. Ed è figlia di un colonnello dell’esercito, quindi le armi le ha viste più e più volte”, aggiunge il marito. “Non so dirti se si spaventa o se si gasa”.

Ecco com’è andata con il thriller “Notte di sangue a Pino Torinese”: protagonista inconsapevole Fernanda Lessa assieme al killer dei servizi segreti suo marito Luca Zocchi e all’ostaggio Alessandro di Sarno!

Tutto comincia da una normale mattinata a casa. Facciamo trovare qualche segnale del nostro passaggio misterioso. Un guanto sul pavimento, un’anta aperta e una bottiglia aperta sul tavolo. Indizi che subito la preoccupano. La vicina consegna un pacco per Luca: dentro c’è un’arma. Dopo i misteri arrivano le prime certezze. “Che cos’è? Mi stai spaventando”, dice Fernanda che vuole vederci chiaro. Nel pacco ci sono anche una PostePay e un cellulare. “Qualcuno ti sta minacciando?”, chiede a Luca. Lui gli racconta che per un certo periodo ha fatto l’informatore per un governo. Lei gli consiglia di gettare l’arma in un fiume che passa accanto alla loro casa. Lui lo fa e per 20 giorni torna la serenità.

Una sera come tante arriva una chiamata. Fernanda Lessa è in casa da sola mentre il marito è uscito. Fernanda non risponde e cerca di chiamare Luca. Il telefono squilla a vuoto mentre dal retro della casa arriva un rumore sordo, come il colpo di una pistola. Il telefono suona di nuovo, dall’altra parte della cornetta c’è un misterioso uomo dall’accento francese. Lei non sa che è il nostro Alessandro Di Sarno che sta per presentarsi alla porta di casa con la camicia sporca di sangue di fegato di pollo.

La Iena entra in casa con il marito di Fernanda, lei è spaventata. Capisce che l’uomo ha un'emorragia, cerca di aiutarlo in ogni modo. Nel frattempo entra un secondo brutto ceffo armato. I tre si trascinano fuori da casa. Il nostro Di Sarno viene messo nel portabagagli. Moglie e marito si mettono in fuga seguiti da un’auto fino a un ponte abbandonato. Luca parcheggia ed esce dall’auto mettendosi al telefono. Intanto il francese dal bagagliaio chiede aiuto a Fernanda. “Quello che era a casa mia ci ha guidato fino a qui”, le dice. “Fernanda devi farmi uscire, Luca mi sta tradendo. Lui mi sta tradendo”, le dice Di Sarno. Lei però non lo ascolta e chiede aiuto al marito. “Mi sta scongiurando di aprirgli”, dice. A quel punto Luca apre il bagagliaio, prende la pistola e spara un colpo.

“Hai sparato tu?”, chiede Fernanda terrorizzata. L’auto si mette in movimento. Cala il silenzio interrotto solo dai rantoli di dolore del nostro Di Sarno. La macchina si ferma, Luca chiede a Fernanda di dargli una mano ad aprire il bagagliaio. È l’ora di dirle che è tutto un thriller de Le Iene!