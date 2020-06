News | Lo scherzo a Fernanda Lessa: il marito è un assassino dei servizi segreti? | VIDEO Da sempre appassionata di film di spionaggio e polizieschi, abbiamo catapultato Fernanda Lessa in un thriller dal vivo, dove lei è la protagonista inconsapevole. Non perdetevi lo scherzo di Alessandro di Sarno tra pistole, vittime insanguinate e fughe in piena notte

Il marito di Fernanda Lessa ha ucciso e nascosto un uomo nel bagagliaio della sua auto? Bellissima modella brasiliana, dj e protagonista dell’ultimo Grande Fratello Vip: le telecamere l’hanno seguita anche dopo il reality, come potete vedere nel video qui sopra.

“Lei è infognata di serie di spionaggio e polizieschi”, ci dice il marito. Serie tv che hanno tenuto compagnia a molti in questa quarantena, con traffici d’armi, rapimenti, drammi personali e omicidi. Così con Alessandro di Sarno vogliamo farle rivivere queste situazioni di persona! “Lei è cresciuta in una delle città più pericolose al mondo. Ed è figlia di un colonnello dell’esercito, quindi le armi le ha viste più e più volte”, aggiunge il marito. “Non so dirti se si spaventa o se si gasa”.

Che cosa può accadere? Le Iene presentano il thriller “Notte di sangue a Pino Torinese” con protagonista inconsapevole Fernanda Lessa, il killer dei servizi segreti suo marito Luca Zocchi e l’ostaggio Alessandro di Sarno con gli uomini della scorta!

Come andrà a finire tra pistole, vittime insanguinate e fughe in piena notte? Scopritelo martedì a Le Iene, dalle 21.10 su Italia1!