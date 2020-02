Lo scherzo a Giancarlo Fisichella: la figlia si fa una quarta di seno | VIDEO

anticipazione

Antonio Ciontoli sarebbe finito indagato per rapina o estorsione a una prostituta nel 2000. In questa circostanza sarebbe stato difeso da Celestino Gnazi, attuale legale della famiglia di Marco Vannini (Ciontoli è stato condannato per l’omicidio del fidanzato della figlia, avvenuto nel 2015). Con Giulio Golia e Francesca Di Stefano, vi mostriamo il documento esclusivo che lo confermerebbe