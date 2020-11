News | Scherzo a Francesco Arca: figlia di 4 anni baby tronista? | VIDEO Se vostra figlia di appena 4 anni si ritrovasse al provino di un fantomatico “Uomini e donne bambini”, voi come reagireste? L’ex tronista Francesco Arca è andato talmente tanto su tutte le furie che siamo dovuti uscire allo scoperto prima del previsto. Ecco lo scherzo di Sebastian Gazzarrini con la complicità della moglie Irene e della piccola Maria Sole

E se tua figlia di 4 anni partecipasse a un programma di baby tronisti? È in questa situazione che abbiamo catapultato Francesco Arca, attore di fiction di successo che ha iniziato come tronista a Uomini e Donne e papà iperprotettivo.

Con la complicità della piccola Maria Sole e di mamma Irene, registriamo un finto provino per un improbabile “Uomini e donne bambini” con un direttore casting abbastanza insistente. È la moglie di Francesco a inviarglielo sul telefono: lui va su tutte le furie, ma è solo l’inizio. Perché mamma Irene gli dice di aver firmato anche un fantomatico contratto: “Noi potremo vederla due volte a settimana”.

Francesco non ci vede più dall’ira. Trova l’indirizzo dell’hotel dove si tengono i provini e si lancia in auto per raggiungerlo. Arrivato a destinazione, intravede la figura del direttore casting che si dà alla fuga. Francesco con lunghe falcate lo raggiunge fino a bloccarlo. Siamo costretti a uscire allo scoperto prima che la situazione sfugga di mano!

“Volevo dire a tutti i papà e le mamme che i bambini sono bambini e tali devono rimanere. Se proprio volete fargli fare qualcosa, rivolgetevi a persone competenti e serie, ma soprattutto che non chiedano soldi”, dice Francesco dopo che ha metabolizzato lo scherzo di Sebastian Gazzarrini!