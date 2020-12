News | Lo scherzo a Francesco Oppini: Alba Parietti e il giovane fidanzato | VIDEO Un fidanzato di 30 anni più giovane, interessato più al denaro che alla mamma: abbiamo deciso di fare proprio un brutto scherzo a Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti da poco uscito dal Grande Fratello Vip. Gli abbiamo fatto credere che la madre ha perso la testa per un ragazzo non proprio con buone intenzioni! Ma è tutto uno scherzo di Stefano Corti e Alessandro Onnis

Perché Francesco Oppini ha lasciato il Grande Fratello Vip? Ve lo diciamo noi: per la situazione sentimentale di sua mamma. Qualche giorno prima che lui iniziasse il reality, abbiamo incontrato Alba Parietti per proporle il nostro piano diabolico: fingere una relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne, Sonny Di Meo. Il suo obiettivo è quello di rubare il cuore e il portafoglio della soubrette.

Così che lo scherzo abbia inizio! Organizziamo una cena con Francesco, sua mamma e il suo nuovo fidanzato. Lei inizia a raccontare come si sono incontrati. Ma Oppini già nota la differenza d’età: ben 30 anni in meno. Ma appena Sonny si distrae Francesco va dritto: “Da che parte esce questo? Mamma, ti sei rincoglionita?”.

Francesco va su tutte le furie quando scopre che la cena è stata pagata da Alba e non da lui. È solo l’inizio perché il giorno dopo Francesco scopre che mentre sua mamma è via, lo sborone ha organizzato una festa a bordo piscina con i suoi amici a casa di Alba. E non ha intenzione di andarsene: “Tu non devi entrare qua, quando ci sono io. Mia mamma non la rincoglionisci”, gli dice. A bordo piscina scoppia la bagarre mentre continuano ad arrivare tamarri a casa di Alba.

“Ti fai abbindolare da questo qua. Mamma stai uscendo con gente più giovane di me”, dice Francesco rimproverando Alba. Tutto sembra finito qui finché Francesco in ufficio non si ritrova la sorpresa: lo sborone si presenta da lui per un altro faccia a faccia. “Io ho conquistato il cuore di tua mamma: se mi vuoi fuori dai giochi dammi 20mila euro”, gli propone. “O mi dai i soldi o prosciugo il conto a tua mamma”. Francesco lo caccia, ma prima che possa avvisare sua mamma entriamo in scena noi. Gli diamo la prima bella settimana in una settimana: è tutto uno scherzo di Stefano Corti e Alessandro Onnis.