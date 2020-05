News | Lo scherzo: Jo Squillo e l'adoratore di manichini, dalle dirette Instagram al dj-set | VIDEO Ha intrattenuto i suoi follower con dj-set in diretta Instagram. Ospiti fisse delle live di Jo Squillo sono stati suoi due manichini, Valentina e Michelle. Abbiamo fatto credere alla cantautrice e presentatrice tv che un importante brand fosse interessato a lei e soprattutto a loro. Non perdetevi lo scherzo di Stefano Corti e Alessandro Onnis stasera a Le Iene, dalle 21.10 su Italia1!

Durante questa quarantena ha intrattenuto i follower con i suoi dj-set. Ospiti fisse nei live di Jo Squillo sono i due manichini a cui ha dato anche un nome: Valentina e Michelle. Noi le facciamo conoscere qualcuno a cui l’isolamento forzato ha dato davvero alla testa!

Grazie alla complicità del suo manager Tony Toscano abbiamo fatto credere a Jo che un importante brand di moda la voglia per promuovere il suo marchio. Dovrà fare una diretta Instagram con dj-set in negozio. Ad attenderla c’è il proprietario con cui scopre subito di avere una cosa in comune: “Ho un amore spassionato per i manichini, ci parlo e di notte ne sogno in particolare una”, dice lui accogliendola.

Che cosa succederà tra manichini, appassionati di manichini e dj-set? Non perdetevi lo scherzo di Stefano Corti e Alessandro Onnis stasera a Le Iene, dalle 21.10 su Italia1!