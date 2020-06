News | Lo scherzo a Marco Predolin: il suo gatto mangia e ricicla la plastica! | VIDEO Il gatto di Marco Predolin ha un superpotere: mangia la plastica e la rende biodegradabile. Abbiamo fatto credere tutto questo al presentatore tv con lo zampino del nostro Alessandro di Sarno nei panni di anestesista di animali

La plastica è un problema che affligge sempre di più il Pianeta. Da oggi la soluzione per salvare la Terra è il gatto di Marco Predolin, il conduttore televisivo che da qualche anno si è ritirato in Sardegna per dedicarsi al suo ristorante e alla sua band. Predolin vive con la moglie Laura e il suo adoratissimo gatto Jack. Proprio lui è la vittima inconsapevole del nostro esperimento: il micio mangerà materiale plastico per renderlo biodegradabile una volta espulso!

Il micio deve sottoporsi a una piccola operazione e per il nostro Alessandro di Sarno è il momento giusto per entrare in azione come anestesista del veterinario. Predolin lascia il gatto 24 ore, giusto il tempo di sottoporlo all’operazione, quando torna a riprenderlo si presenta un problema. “È possibile che rimanga stordito per qualche giorno, come se avesse bevuto…”, gli dice Alessandro di Sarno nei panni di anestesista. “Perché l’anestesia è un po’ psicotropa”. Predolin non sa che il finto anestesista sta facendo un esperimento che potrebbe salvare il pianeta: i gatti potranno essere in grado di riciclare la plastica in maniera autonoma. Per questo Jack mangerà la plastica che trova attorno a sé per renderla biodegradabile una volta espulsa.

Per fargli credere questa follia abbiamo preparato della cacca finta con all’interno della plastica. Con la complicità della moglie la nascondiamo nella lettiera di Jack. Laura taglia anche alcune foglie da una pianta di plastica per far credere a Marco che siano state mangiate dal gatto. Predolin si accorge di questi ricordini e dopo averli scrutati a lungo chiama in aiuto la moglie. “Ha fatto due siluri che non ho mai visto nella mia vita. Li hai fatti tu? Che cosa gli hai dato da mangiare?”, chiede a Laura. “Adesso gli controllo il culo, come ha fatto a fare quegli affari lì?!”. Lei gli consiglia di sentire l’anestesista che Predolin chiama immediatamente esponendogli il suo problema.

Il finto veterinario gli chiede una foto degli escrementi che vengono recuperati per l’esame delle feci. Il giorno dopo Predolin trova un’altra sorpresa: un’altra pianta finta è stata mangiata dal gatto. “Jack, ma ti mangi la plastica? Sei impazzito?!”, gli dice. Intanto lui chiama l’anestesista: “Ma gli avete dato eroina a questo gatto? Perché dà i numeri...”. Il medico intanto prende tempo dicendo che deve prima vedere i risultati degli esami.

L’anestesista si presenta a sorpresa a casa per commentare gli esiti: “Sono veramente buoni…”. Nel frattempo il veterinario di famiglia telefona a Predolin per dirgli che l’anestesista a sua insaputa ha somministrato un farmaco sperimentale al gatto e che quelle analisi sono false. Messo alle strette dal presentatore tv, la Iena vuota il sacco e gli spiega della sperimentazione per rendere biodegradabile la plastica. “Professore, lei ci sta dicendo un sacco di cazzate. Adesso facciamo la raccolta differenziata con i gatti?”, replica Predolin. È il momento di dirgli che è tutto uno scherzo de Le Iene!