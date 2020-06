News | Lo scherzo a Patrick del Grande Fratello: la fidanzata l'ha tradito? | VIDEO La fidanzata di Patrick Ray Pugliese ha uno spasimante segreto? In realtà sono due, Stefano Corti e Alessandro Onnis: fanno credere all’ex concorrente del Grande Fratello che la sua ragazza lo sta tradendo tra regali anonimi e resa dei conti finale!

Chi è l’ammiratore segreto di Sara Nanna? Abbiamo messo alla prova Patrick Rey Pugliese, il concorrente che vanta più presenze nella casa del Grande Fratello. Lui ha partecipato a ben tre edizioni arrivando sempre in finale. Con il suo carattere allegro ha resistito alle provocazioni. Resisterà anche alle nostre? Iniziamo facendo recapitare alla sua “pupazzetta” un bel mazzo di rose. “La porta è aperta, se vuoi andare vai”, dice Patrick che non prende proprio bene quel regalo. “Io non sono geloso. Mi fa piacere che hai uno spasimante”.

All’indomani è la volta di un altro pacco. A Sara arrivano un libro di Fabio Volo, Grease e un cd di Mina ma lei non sa chi sia il mittente. “Quello che ieri ti ha mandato le rose, oggi ti manda queste cose qui”, le dice Patrick. “Tre diverse: musica, film e libro che in comune hanno le storie d’amore”. Intanto lui inizia a riflettere, così gli mandiamo un altro indizio il giorno dopo. Il terzo giorno trova fuori dalla porta un pacco. Dentro c’è un sex toy. Patrick toccato nell’intimo vuole essere diplomatico: “Questo regalo intanto te lo sequestro io. Perché ricevi questi regali?”, chiede lui. Poco dopo Sara riceve un messaggio sul telefono. È lo spasimante, Patrick risponde invitandolo a prendere un caffè a casa.

Il giorno dopo Patrick rientrando dal suo giro, nota fuori casa una bicicletta sospetta. Capisce che è il momento del duello. Dal bagno di servizio arrivano dei rumori inequivocabili. Dentro c’è Sara con uomo. Da qualche giorno lui si interrogava sulla fedeltà di lei. “Vieni fuori dal bagno”, dice Patrick minacciandoli con una canna dell’acqua. Sara esce dal bagno, seguita dal suo spasimante! Anzi sono gli spasimanti sono due, Stefano Corti e Alessandro Onnis ed è tutto uno scherzo de Le Iene!