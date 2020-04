News | Scherzo in quarantena a Michelle Hunziker: figlia Aurora tradita in casa sua | VIDEO Quarantena con famiglia allargata per Michelle Hunziker con tanto di figlia, fidanzato e un’amica dei due, Sara, la complice perfetta per i nostri Corti e Onnis per rovinare l’armonia

La quarantena è difficile per tutti ma almeno si passa più tempo in famiglia e le mamme possono godersi appieno i figli di solito sempre in giro e mai a casa. E se qualcuno cercasse di spezzare l’armonia? Stefano Corti e Alessandro Onnis l’hanno fatto con Michelle Hunziker grazie alla complicità della figlia Aurora e dei suoi compagni di quarantena: il fidanzato Goffredo e Sara, cara amica di entrambi. La nostra proposta indecente è molto semplice: Sara dovrà fingere di avere una relazione con Goffredo di nascosto dalla famiglia Hunziker - Trussardi e soprattutto sotto il loro stesso tetto.

“Potremmo riuscirci sai?”, ci dice subito Aurora, per niente difficile da convincere. “Bisogna stare super attenti però, perché lei ci sgama subito”. Bene, non ci resta che arruolare gli altri complici. “Non sono abbastanza forte per fare una cosa del genere a casa di altri”: Goffredo è un po’ preoccupato. “Quanto ti eccita la cosa, Sara?”. “Un sei e mezzo” ci dice scherzando.

Le nostre Iene assegnano i ruoli ai ragazzi: Goffredo è il distaccato, Aurora la preoccupata e Sara quella in carenza di affetto. Proprio mentre stiamo definendo qualche dettaglio, Michelle chiama tutti per una foto di famiglia. È il momento perfetto per lasciare il primo segno: Goffredo durante lo scatto abbraccia la gamba di Sara. “Ma è il fidanzato di chi?”. Commentano subito i follower. Michelle però non dubita neanche per un secondo. “Tutti quelli che vedono del marcio in questa cosa è perché loro sono maliziosi” dice scocciata al marito.

Atto secondo: è il momento di insinuare qualche dubbio nella testa di Michelle. Aurora le chiede di raggiungerla in camera sua per qualche consiglio mamma-figlia: ha proprio bisogno di parlare. “Sono un po’ depressa mamma, onestamente sono preoccupata per Goffredo. Dobbiamo trasferirci insieme ora e ultimamente, che siamo sempre in casa, non andiamo molto d’accordo…”. Ma Michelle cerca subito di rassicurare la figlia: “Siamo in una situazione che non è la convivenza, ci sono un sacco di fattori esterni… c’è Tommaso, ci sono i bambini, c’è Sara…”. E subito Aurora coglie la palla al balzo: “Sì, tra l’altro Sara sta sempre attaccata a lui…”. Ma anche qui la Hunziker non ha dubbi e ribatte senza mezzi termini: “A lui non gliene frega un c****! E Sara è tanto amica tua quanto sua, e poi non vede il c*** da 2/3 mesi…mi dice spesso che ha bisogno di un qualsiasi tipo di contatto”. Sì, perché è proprio questo che ha fatto Sara tutta la settimana: tra piccole confidenze con Michelle, le ha reso ben chiaro il suo bisogno di un rapporto. Bene, direi che dal discorso mamma e figlia si capisce che Sara ha centrato il colpo.



Terzo atto: la serata cinema tutti insieme. Ed è qui che Michelle inizia a notare che qualcosa non torna.“Ti ricordi il massaggio che mi hai fatto l’altro giorno? Me lo rifai per piacere?”. Chiede Sara a Goffredo nel bel mezzo del film. Michelle cerca lo sguardo di Aurora che però è presa dal film. Incredula, con la coda dell’occhio controlla i due e una volta finito il film va a dormire. La mattina dopo ci arriva la conferma che la nostra vittima è caduta nella rete. “Furtivamente mamma mi ha detto ‘ieri sera ho visto quello che intendevi e ti capisco… sei stata fin brava a non fare niente’” ci confida Aurora.

È il momento di sferrare un colpo basso. “Ho sgamato Sara parlare al telefono e diceva ‘non ce la faccio più a stare qui, ci sentiamo gli occhi puntati addosso’”, confida Auri. “Vai e parlaci sinceramente, chiedi la verità… anche perché il massaggio di ieri sera proprio no!”, dice la mamma.

Si passa alla scena principale: il tradimento. Michelle, mandata dal marito che dichiara di aver sentito dei rumori strani provenire dalla camera dei ragazzi, trova Sara e Goffredo sul letto, in atteggiamenti palesemente ambigui: lei in reggiseno è sopra di lui. In un primo momento pensa sia uno scherzo ma la reazione di Aurora le fa subito cambiare idea. “Io lo sapevo, io lo sapevo!”, urla la figlia. “Io te l’avevo detto mamma….”. Michelle muta, non sa proprio cosa dire. Aurora non ce la fa più e prende parola: “Tranquilla: è tutto uno scherzo de Le Iene!”.