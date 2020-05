News | Scontro tra Chiellini e Balotelli: ecco come abbiamo riportato il sereno | VIDEO Lo scontro tra Chiellini e Balotelli ha riempito i giornali di tutta Italia. E allora i nostri Stefano Corti e Alessandro Onnis si sono chiesti: sarà possibile far scoppiare la pace tra i due? Ecco com’è andato il loro tentativo

Come tutta Italia, anche la serie A cerca di ripartire e con lei le frecciatine tra calciatori. Giorgio Chiellini, capitano della Juve e della Nazionale, nella sua autobiografia scrive che “Balotelli è una persona negativa, senza rispetto per il gruppo”. L’attaccante replica sui social: “Io almeno dico le cose in faccia. Avresti avuto tante occasioni per farlo, comportandoti da vero uomo”. E della tensione tra i due ne hanno discusso davvero in tanti!

Chi poteva inserirsi in questa querelle se non Stefano Corti e Alessandro Onnis? Prima di tutto andiamo da Balotelli, che ci risponde dal suo terrazzo: Mario accetta di fare una dedica a Chiellini sulla maglia de Le Iene, così da fare finalmente la pace: “Anche se inaspettatamente mi hai pugnalato alle spalle, ti voglio comunque bene. Un abbraccio grande, Mario”.

Adesso le due Iene vanno a Torino a cercare proprio Chiellini! “Io non ho mica problemi”, ci dice Giorgio. Ed è il momento di consegnargli la maglia con la dedica di Balotelli: “Mi ha sorpreso positivamente”. Non solo, Corti e Onnis li mettono faccia a faccia con una videochiamata. Volete sapere che cosa si sono detti? Guardate il servizio qui sopra!