News | Selfie a Sanremo: a caccia di follower (e Morgan si infuria) | VIDEO Gabri Gabra, a spasso per Sanremo, si prende gioco degli artisti del Festival. Prima chiede loro un video-selfie di saluto e poi li abbandona per correre dietro a un altro artista, che ha più follower del primo. Salvo poi ritornare per un nuovo selfie (con tanto di secondo abbandono). Uno scherzo tutto da vedere. E da ridere

I selfie a Sanremo? Sempre meglio farli con chi ha tanti follower. Gabri Gabra ci porta in giro per la città dei fiori, durante la kermesse musicale del Festival. È a caccia di foto con gli artisti del Festival, ma una volta “agganciati” li lascia con un palmo di naso, non appena scopre che sta passando un altro vip, con più follower del precedente.

A cadere nella sua rete sono in tantissimi: da Alberto Urso, abbandonato per una fotografia con “Il Volo” (che in realtà non ci sono) a Riki, che mentre saluta nel suo selfie il bar del nostro Gabra viene abbandonato per l’arrivo di Briga. Quando poi, dopo avere verificato che l’altro artista non c’era, Gabra torna da Riki per completare il saluto, lo abbandona di nuovo, convinto che Riki sia davvero lì.

Raphael Gualazzi, a sua volta abbandonato per Nek, la prende con un sorriso, anche dopo che viene “sfanculato” per la seconda volta.

Non poteva mancare ovviamente la reazione sanguigna di Morgan, che appena viene lasciato da solo, per un selfie con Achille Lauro, fa allontanare dalla sua sicurezza la nostra Iena. Anche Amadeus si presta a salutare il “bar del Corso” di Gabra: quando viene abbandonato per Gerry Scotti, che su Instagram ha quasi il triplo dei suoi follower, la prende con una risata.

Mentre Luca Sardella si rifiuta di tornare a fare il selfie con la Iena, indispettito dal suo abbandono, Nina Zilli sta al gioco della nostra iena e spiega per quale motivo Baby K ha più follower di lei: “Si pettina meglio”.

Nella rete di Gabra cade anche il vincitore del festival, Diodato, a suo volta abbandonato per Emis Killa (che ha oltre dieci volte più followers di Diodato, su Instagram).

Leo Gassman, vincitore delle “nuove proposte”, a sua volta abbandonato per Anastasio, si presta al selfie e saluta “zia Carla”. Prima di essere abbandonato per la seconda volta.

La prende peggio il conduttore televisivo Costantino della Gherardesca, che al ritorno di Gabra (fuggito a caccia di Enzo Miccio) sfodera il suo migliore dito medio. E se ne va.