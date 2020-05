News | Cassa integrazione in Sicilia: famiglie in crisi e impiegati col bonus? | VIDEO Mentre decine di migliaia lavoratori aspettano da mesi la cassa integrazione, agli impiegati che devo accelerare quelle pratiche in Sicilia stavano per arrivare 400mila euro. Ce ne parla Ismaele La Vardera stasera a Le Iene dalle 21.10 su Italia1

E intanto, quegli oltre 90mila cittadini ancora in attesa della cassa integrazione, faticano letteralmente a mettere il piatto a tavola. Non perdete il servizio di Ismaele La Vardera, questa sera a Le Iene dalle 21.10 su Italia1.