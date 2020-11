News | Silvia Romano è stata rapita per caso oppure no? | VIDEO Il nostro Gaston Zama ci parla dei dubbi sollevati dai media sull’attività di Africa Milele, l’organizzazione presso cui operava Silvia Romano quando è stata rapita in Kenya da Al-Shabaab. Nel servizio potete sentire la versione dei fatti di Lilian Sora, presidentessa dell’organizzazione, confrontata con il parere di un esperto di cooperazione internazionale

Lo scorso maggio, dopo 18 mesi di prigionia, Silvia Romano è stata liberata ed è tornata in Italia. Tra i tantissimi messaggi di gioia e qualche stonato messaggio di hater e razzisti, adesso per lei il peggio è passato

Il nostro Gaston Zama, nel servizio che potete vedere qui sopra, ci parla di Africa Milele, l’organizzazione per la quale Silvia Romano stava operando in Kenya. Sui media sono state infatti sollevate ombre e dubbie su questa organizzazione.

Gaston Zama è andato a parlare direttamente con la presidentessa di Africa Milele, Lilian Sora, che ci ha raccontato la sua versione di quanto accaduto in quei giorni e ha replicato ai presunti dubbi e critiche sollevate sull’operato della sua organizzazione. Ci siamo poi confrontati con Diego Battistessa, docente universitario ed esperto di cooperazione internazionale, per capire come dovrebbe funzionare un’organizzazione che opera in quel settore e in zone a rischio.