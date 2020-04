News | Il sindaco di Bari cazzia il multato: “Se paghi prima hai lo sconto” | VIDEO A Bari oltre alle multe per chi non rispetta i divieti del coronavirus, c’è anche il cazziatone del sindaco Antonio Decaro, come è capitato a un pensionato. Il video del battibecco è diventato virale

“Stavo andando a mangiare da mia figlia”. Così un pensionato di Bari si è giustificato a un posto di controllo. Solo nelle ultime 24 ore sono oltre 10mila le persone sanzionate in Italia per non aver rispettato i divieti imposti per arginare l’epidemia del coronavirus.

Questa volta però tra gli agenti c’era anche il sindaco di Bari. E così il multato è stato cazziato da Antonio Decaro, tutto filmato in un video diffuso dallo stesso primo cittadino che sta facendo il giro d’Italia.

“Ti stiamo facendo la multa per il suo bene”, dice Decaro. Ma il pensionato spiega che stava andando dalla figlia a mangiare. “Non puoi andare da lei. Se esci prendi il virus, ti ammali e puoi morire. Oppure se ce l’hai tu, vai da tua figlia. Lei ha figli? Perché devi andare a creare problemi a lei e ai tuoi nipoti? Devi stare a casa”.

Il sindaco gli ricorda anche la possibilità della spesa a domicilio. Uno dei tanti servizi che i vari comuni hanno attivato per aiutare le persone più anziane in queste settimane difficili dove anche solo un semplice acquisto può esporle a grandi rischi per la loro salute.

“Perché secondo lei io non ho voglia di andare a mangiare dai miei genitori? Loro abitano a 20 metri da me. Eppure, non ci vediamo”, aggiunge Decaro. Ma il battibecco tra l’anziano e il sindaco continua anche dopo il controllo. “Ti sei preso una multa di 533 euro. Se la paghi subito hai lo sconto. Pagala subito perché hai sbagliato. L’hai presa per il tuo bene, devi stare a casa”, dice Decaro.

Il cazziatone finisce con un avvertimento: “Se scopro che vai da tua figlia ti faccio seguire. E poi faccio sequestrare te e la tua automobile”.