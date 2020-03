News | Il sindaco copione: “Fatemi il c***o del piacere, state a casa!” | VIDEO Il primo cittadino di Striano fa del suo meglio per lanciare il giusto messaggio in questo periodo di emergenza. Il suo meglio però sembra essere copiare i discorsi degli altri sindaci

“Cittadini che mi dicono che il loro cane mangia solo crocchette che vendono nel paese a fianco”. Il 17 marzo, Antonio Del Giudice, sindaco di Striano in provincia di Napoli, si lamenta così di alcuni abitanti un po’ discoli residenti nel suo comune. Questa e altre lamentele però sembrano essere copiate pari pari dal discorso del sindaco di Delia pubblicato il 15 marzo.

In effetti in questo periodo di emergenza non tutti stanno sfoggiando una coscienza civica proprio irreprensibile. C’è chi se ne frega del pericolo e fa un po’ quello che vuole.

Per riportare l’ordine, Del Giudice ogni sera fa un bel post per i cittadini in cui dice la sua, ma “la sua” a volte è copiata da quella di altri sindaci. Per esempio, in un video dell’11 marzo imita il sindaco di Bari Antonio De Caro e passeggia al buio in una città deserta. Dice ai cittadini che insieme usciremo da questa crisi e proprio come il sindaco da cui si ispira si fa prendere dalla commozione fin quasi alle lacrime. Peccato che il sindaco di Bari l’avesse pubblicato il giorno prima.

Nel video qui sopra abbiamo raccolto tutte le “analogie” tra i suoi discorsi e quelli degli altri sindaci.

Va detto però che il sindaco di Striano anche se si ispira alle parole di altri, lancia messaggi giustissimi. Non solo, la chiusura del suo discorso è molto chiara oltre che inedita: “Mi dovete fare il cazzo del piacere, dobbiamo stare chiusi in casa!”.