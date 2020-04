News | Sosta a pagamento in quarantena, piovono multe ad Acerra: la protesta è virale | VIDEO Un cittadino di Acerra in provincia di Napoli mostra una lunga fila di auto multate per non aver pagato la sosta, nonostante il momento di quarantena che obbliga le persone a rimanere in casa. L’uomo chiede ai vigili come si deve comportare e la risposta diventa virale

Piovono multe ad Acerra e la protesta diventa virale. Questa volta però le sanzioni fatte dai vigili della provincia di Napoli non c’entrano con i divieti per contenere il coronavirus, ma con la sosta a pagamento. La questione è stata denunciata nel video virale registrato da un residente, che potete vedere qui sopra.

“Guardate, i verbali sulle auto ai tempi del COVID-19”, dice il cittadino di Acerra mostrando le auto con una multa sul tergicristallo. Il motivo? Sembrerebbe proprio il mancato pagamento della sosta. “Come ci dobbiamo comportare che non possiamo uscire da casa a mettere i grattini”, chiede il cittadino a un agente della polizia municipale. “Dovete parcheggiare nei vostri posti”, risponde il vigile mentre stava compilando l’ennesimo verbale.

Ma il cittadino fa notare che non tutti hanno un parcheggio privato o un garage dove lasciare l’auto. “E allora deve fare il grattino…”, risponde l’agente. “Quindi devo farlo per tutta la giornata perché rimango a casa. Non ho nessuna agevolazione in quanto residente?!”, gli fa notare il cittadino che intanto registra tutto. “Non lo deve chiedere a me”, replica l’agente che a questo punto sembra irritarsi dalle domande sempre più pressanti. “Vi rendete conto di quello che state facendo? Fate verbali a chi non può uscire di casa. Assurdo!”, fa notare il residente. E intanto si vedono una, due, cinque, sei auto multate. Forse nelle autodichiarazione di Acerra c’è una voce in più per uscire di casa: il pagamento della sosta.

In molte città italiane come Milano, Torino, Palermo è stata sospesa sia la sosta a pagamento che la zone a traffico limitato. A Napoli invece le strisce blu sono gratis solo per le categorie che lavorano in prima linea all’emergenza sanitaria. Medici, infermieri, farmacisti possono parcheggiare gratuitamente previa comunicazione della targa.