News | Una spettatrice la avverte di una massa sospetta sul collo: giornalista tv scopre di avere un cancro La reporter televisiva della Florida Victoria Price racconta su Twitter l’incredibile storia che le ha salvato, almeno per ora, la vita

“Se non avessi ricevuto quell’email, non avrei mai chiamato il mio dottore e il cancro avrebbe continuato a diffondersi”. La reporter televisiva della Florida Victoria Price racconta su Twitter come ha scoperto di avere un tumore grazie a una generosa spettatrice che le ha scritto per avvertirla di aver notato che aveva una massa sospetta sul collo.

La giornalista di Wfla news di Tampa si opererà lunedì per rimuovere il tumore, la tiroide e alcuni linfonodi vicini. L’email le era stato spedita in giugno, Victoria Price ha raccontato ora la storia per annunciare anche la pausa sul lavoro per l’intervento: “Con il Covid stiamo seguendo a ciclo continuo la più importante crisi sanitaria del secolo. Non avrei mai pensato alla mia di salute se non avessi ricevuto quell’email. Con il dottore speriamo che questo sia la mia prima e ultima ooperazione. Sarò per sempre grata a quella donna. Non mi doveva nulla, sono un’estranea: mi ha spedito lo stesso quell’email”.



Ecco cosa le aveva scritto, inserendo tutto direttamente come oggetto del messaggio di posta elettronica: “Ciao, ti ho appena visto al tg. Mi preoccupa quella massa sul tuo collo. Per favore fatti controllare la tiroide. Mi ricorda il mio collo. Nel mio caso era un cancro”.