News | Sport all'aperto, lite durante l'allenamento: “Andate a casa” | VIDEO Quello dello sport all’aperto è un tema dibattuto in questi giorni, in cui molte regioni chiedono misure più restrittive al governo, includendo il divieto di praticare attività fisica all’aperto per evitare assembramenti. E intanto scoppiano anche le liti per strada

Tre ragazze si allenano all’aperto e un uomo si avvicina e sembra dire loro di tornare a casa. Inizia una discussione, in cui una delle ragazze urla all’uomo di stare a un metro di distanza e dice di non avere i documenti con sé perché era uscita ad allenarsi. Il tema dell’attività fisica all’aperto in questi giorni difficili fa molto discutere, sia sui social che, come si vede nel video qui sopra, per le strade. Fare sport all’aperto è ancora consentito dal decreto del governo, ma questa possibilità potrebbe avere vita breve.

Sono tante le persone che, con la chiusura di palestre e parchi per evitare gli assembramenti, si sono riversate nelle strade per fare sport, che sia una corsa o altri esercizi. A Milano nei giorni scorsi sono state segnalate più volte sui social le troppe persone trovate fuori a fare sport. Una denuncia che è arrivata anche da Chiara Ferragni che in una storia ha pubblicato una foto in cui si vedono molte persone correre intorno a Parco Sempione, chiuso per l’ordinanza. "Ma ragazzi che problemi avete? Andare a correre in un momento di emergenza sanitaria e quarantena?”, ha commentato l’influencer e imprenditrice.

Molte regioni chiedono la chiusura di altre attività commerciali e il divieto di sport all’aperto al governo di Giuseppe Conte, che in un’intervista al Corriere della Sera ha detto: “Una cosa è fare attività sportiva, un’altra è trasformare i luoghi pubblici in punti di assembramento, cosa inammissibile. Al momento non sono previste altre misure restrittive di largo respiro, ma se non saranno rispettati i divieti dovremo agire”.

Sulla questione è intervenuto in un’intervista al Tg1 anche il ministro dello sport Vincenzo Spadafora: “Bisognerà prendere in considerazione la possibilità di un divieto completo anche all'attività all'aperto perché, quando abbiamo lasciato questa possibilità, l'abbiamo fatto seguendo le indicazioni della comunità medico-scientifica che ci diceva che era importante dare la possibilità alle persone di correre, anche per altre patologie sanitarie. Però l'appello generale era di restare a casa e se questo non viene ascoltato, saremo costretti a porre un divieto assoluto".

Per ora fare attività fisica all’aperto è ancora consentito, ma già nei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori provvedimenti dal governo.