Strage di Erba: nuove prove che si credevano distrutte e mai analizzate? | VIDEO

Antonino Monteleone e Marco Occhipinti tornano sui troppi misteri ancora irrisolti della Strage di Erba dove nel dicembre 2006 furono massacrate 4 persone tra cui un bimbo di appena due anni. Ora, tra le tante cose che non tornano nelle indagini, un nuovo colpo di scena: dall’ufficio corpi di reato del Tribunale di Como salta fuori un nuovo scatolone con gli abiti dell’unico superstite Mario Frigerio e del piccolo Youssef Marzouk. Ma non erano stati tutti distrutti due anni fa?

Antonino Monteleone e Marco Occhipinti tornano a occuparsi della strage di Erba , una vicenda che più analizziamo e più sembrerebbe avere i requisiti di un errore giudiziario che ha portato all’ergastolo due persone, Olindo Romano e Rosa Bazzi, che con il massacro del dicembre 2006 potrebbero non avere niente a che fare. Quello che vi raccontiamo ha dell’ incredibile: a distanza di un anno si scopre che presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale di Como sarebbe riaffiorato un nuovo scatolone . Uno scatolone contenente alcuni abiti dell’unico sopravvissuto alla strage, Mario Frigerio, e del piccolo Youssef Marzouk , travolto dalla furia omicida quella sera a due anni appena. Reperti mai analizzati e che potrebbero essere fondamentali per rintracciare il dna di Rosa e Olindo mai ritrovato sulla scena del crimine oppure quello di estranei, ipotesi che farebbe pensare a dei killer sconosciuti e che farebbe riaprire clamorosamente il caso.

