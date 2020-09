News | Texas, donna denuncia dopo aver usato gel igienizzante: “Ho preso fuoco” | VIDEO Foto da Twitter di David Gonzalez. La donna ha raccontato che la sua mano, dove aver messo del gel igienizzante, avrebbe preso fuoco nel tentativo di accendere una candela. Al contatto con le fiamme l’intera bottiglia di gel sarebbe esplosa finendo addosso alla donna

“In cinque secondi il mio corpo era in fiamme”. Una domenica di terrore quella che avrebbe vissuto una donna texana la scorsa settimana. Come riporta l’emittente statunitense CbsNews, a Round Rock (Texas) una donna avrebbe infatti riportato gravi ustioni dopo aver tentato di accendere una candela mentre aveva del gel igienizzante sulle mani. Kate Wise ha raccontato alla stazione televisiva KHOU-TV di Houston di essersi messa il gel sulle mani per proteggersi dal coronavirus. Ma nel tentativo di accendere una candela la sua mano avrebbe preso fuoco. Secondo il racconto della donna le fiamme sarebbero poi entrate in contatto con la bottiglia di gel igienizzante, che sarebbe esplosa.

Foto da Twitter di David Gonzalez

“Ovviamente mi è arrivato addosso”, ha raccontato la donna. “In cinque secondi il mio corpo era in fiamme”. La donna ha poi raccontato che le due figlie sono corse a chiedere aiuto ai vicini e lei è riuscita a togliersi i vestiti in fiamme. I vigili del fuoco di Round Rock stanno indagando sulla causa dell’incendio. La donna si sta via via riprendendo mentre è ricoverata in terapia intensiva.