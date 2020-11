Trump contro Biden, testa a testa nelle elezioni presidenziali negli Stati Uniti: tutti i risultati

04 novembre 2020 ore 05:32 SORPRESA BLU IN ARIZONA La prima grande sorpresa della notte arriva dall'Arizona, che passa ai democratici: Biden strappa lo stato a Trump, aumentando leggermente le sue possibilità di vittoria

04 novembre 2020 ore 05:28 CORSA APPAIATA ANCHE AL SENATO Non solo la Casa Bianca, anche al Senato la corsa è incerta: democratici e repubblicani sono appaiati a 44 seggi a testa. La battaglia per il controllo della Camera alta è cruciale per governare gli Stati Uniti

04 novembre 2020 ore 05:10 TUTTO SULLA PENNSYLVANIA? Con il passare delle ore e l'assegnazione di vari stati, si profila una sfida decisiva intorno alla Pennsylvania: quei grandi elettori potrebbero assegnare la vittoria a uno all'altro candidato, ma l'esito finale potrebbe sapersi tra giorni

04 novembre 2020 ore 04:04 TESTA A TESTA IN OHIO La situazione sembra migliorare per Donald Trump: in Ohio, dove Biden era inizialmente in ampio vantaggio, si sta profilando un deciso testa a testa tra i due candidati

04 novembre 2020 ore 03:17 TRUMP VINCE IN 5 STATI, BIDEN IN 2 Arrivano nuovi dati definitivi dal voto presidenziale: il presidente Trump ha vinto in North Dakota, South Dakota, Wyoming, Louisiana e Nebraska. Per Biden invece New York e New Mexico. Anche questi non sono risultati cruciali: l'attenzione ora si sposta su Ohio, Michigan, Wisconsin e Pennsylvania

04 novembre 2020 ore 03:00 CORSA SERRATISSIMA TRA TRUMP E BIDEN La corsa per Casa Bianca appare serratissima, Trump e Biden sembrano avere possibilità simili di vittoria. Uno scenario diverso da quello indicato dai sondaggi della vigilia, che già nel 2016 propendevano per la candidata democratica

04 novembre 2020 ore 02:36 IN OHIO LEGGERO VANTAGGIO DI BIDEN In Ohio, altro "swing state" cruciale nella Rust Belt del paese, sembra che lo sfidante Joe Biden abbia un leggero vantaggio su Trump: sarebbe il primo stato in bilico a cambiare colore rispetto alle elezioni del 2016

04 novembre 2020 ore 02:27 IL SUD-EST VERSO TRUMP Per il New York Times Donald Trump ha buone probabilità di aggiudicarsi anche Georgia e North Carolina, dopo la Florida. Se il dato fosse confermato, una rielezione del presidente uscente sarebbe probabile

04 novembre 2020 ore 02:12 TRUMP VINCE AL SUD, BIDEN NEL NORD-EST Arrivano ulteriori risultati ampiamente attesi: il presidente uscente Trump vince negli stati del sud, mentre lo sfidante Biden nel nord est. Ora l'attesa è concentrata sugli altri swing States, soprattutto North Carolina e Georgia: Trump deve vincere in entrambi per garantirsi una facile rielezione

04 novembre 2020 ore 02:01 ANCHE IL SOUTH CAROLINA SCEGLIE TRUMP Un'altra vittoria per il presidente uscente, questa volta più annunciata: Trump mantiene il voto del South Carolina

04 novembre 2020 ore 01:52 FLORIDA VERSO TRUMP La corsa in Florida è ormai delineata: il Sunshine State ha scelto Donald Trump come nel 2016. Una vittoria importante, perché arriva in uno "swing States" considerato cruciale per la corsa alla Casa Bianca

04 novembre 2020 ore 01:38 W. VIRGINIA A TRUMP, VIRGINIA A BIDEN Continuano ad arrivare i primi risultati: in West Virginia vince Trump, in Virginia Biden. Risultati piuttosto attesi per i democratici e i repubblicani, che non spostano gli equilibri di questa notte elettorale