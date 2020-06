News | Tso a Dario Musso, chiesto l'annullamento. Gli avvocati: “Acquisite il servizio de Le Iene” | VIDEO Gli avvocati che difendono Dario Musso, che hanno chiesto l’annullamento del trattamento sanitario obbligatoria, vogliono far acquisire il nostro servizio tra gli atti del procedimento: ora saranno i giudici a decidere. Di quello strano Tso ce ne siamo occupati con la nostra Nina Palmieri

“Una lezione di psichiatria, e documenta inconfutabilmente lo svolgimento degli eventi”. Con queste motivazioni i legali di Dario Musso, il ragazzo sottoposto il 2 maggio a trattamento sanitario obbligatorio nella cittadina di Ravanusa, hanno chiesto di acquisire agli atti del procedimento per l’eventuale revoca del Tso il nostro servizio dedicato al caso.

Adesso i magistrati, come riporta Agrigento notizie, visioneranno in camera di consiglio il nostro servizio e decideranno se ammetterlo o meno nel procedimento con il quale viene chiesto l'annullamento del Tso, ritenuto illegittimo dai legali di Musso.

Per i legali del ragazzo il nostro servizio sarebbe da analizzare "in quanto, da un lato, costituisce una vera e propria lezione di psichiatria in materia di Tso grazie alle parole dello psichiatra intervistato e, dall'altro documenta inconfutabilmente lo svolgimento degli eventi”, hanno scritto in una nota.

Noi de Le Iene ci siamo occupati della storia di Dario Musso con la nostra Nina Palmieri, dopo che il video del trattamento che ha subito in mezzo alla strada era diventato virale in rete. Siamo partiti facendoci alcune domande: era davvero necessario fare un Tso in quel modo? La dignità di Dario è stata rispettata?

“I Tso sono delle ratio estreme”, ci aveva spiegato lo psichiatra Piero Cipriano. “Da riservare a pochissime persone che stanno in condizioni davvero singolari. Il povero Dario subisce una cattura, una caccia all’uomo: atterrato con la faccia sull’asfalto. Una spettacolarizzazione indecente”.

Per capire di più la nostra Nina Palmieri è andata a Ravanusa, in provincia di Agrigento, a parlare proprio con Dario pochi giorni dopo aver subìto il Tso. “Sono un brutto anatroccolo, non voluto”, ci dice. Lui è un ragazzo particolare e controverso, così come alcuni dei video quantomeno discutibili che pubblica in Rete. Per saperne di più su questo strano e controverso Tso, potete riguardare il servizio di Nina Palmieri qui sopra.