Usa, donna senza mascherina colpita col teaser dalla polizia | VIDEO

Alecia Kitts stava assistendo a una partita di football in una scuola media dell’Ohio, negli Stati Uniti. Un agente di polizia si avvicina alla donna, che si rifiuta di indossare la mascherina, come prevedono invece le regole scolastiche, e dopo aver tentato di ammanettarla le dà una scarica elettrica con un teaser, sotto agli occhi increduli degli altri spettatori

